Rampur Bushahar News: परशुराम कोठी में लंबे अंतराल बाद हुआ कुशकंडिका यज्ञ
शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 24 Nov 2026 11:40 PM IST
Updated Tue, 24 Nov 2026 11:40 PM IST
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निरमंड (कुल्लू)। श्रीपरशुराम कोठी में लंबे अंतराल के बाद विशेष कक्ष चौकी में कुशकंडिका यज्ञ का विधिवत आयोजन किया गया। देवता की आज्ञा और दिशा-निर्देशों के अनुसार आयोजित इस धार्मिक अनुष्ठान में गांव और गढ़ के लोगों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। श्रीपरशुराम कोठी को क्षेत्र में यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठानों के प्रमुख केंद्र के रूप में जाना जाता है। यहां समय-समय पर विभिन्न धार्मिक आयोजन किए जाते हैं। यज्ञ के दौरान भव्य कीर्तन-भजन का आयोजन हुआ, जिसमें श्रद्धालु भक्तिरस में सराबोर नजर आए। कार्यक्रम के समापन पर सामूहिक सहभोज का आयोजन भी किया गया। इस अवसर पर श्रीअंबिका माता मंदिर निरमंड कमेटी के कारदार पुष्पेंद्र शर्मा से विशेष बातचीत की गई। उन्होंने कुशकंडिका यज्ञ के धार्मिक महत्व और इससे जुड़ी परंपराओं के बारे में विस्तार से जानकारी साझा की। आयोजन को लेकर क्षेत्र के श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला।
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