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हिमाचल: 51 दिन बाद कुल्लू को मिला नया डीसी, किन्नौर के उपायुक्त डॉ. अमित कुमार शर्मा की हुई तैनाती

Fri, 25 Sep 2026 02:55 PM IST
Ankesh Dogra संवाद न्यूज एजेंसी, कुल्लू।
संवाद न्यूज एजेंसी, कुल्लू। Published by: Ankesh Dogra Updated Fri, 25 Sep 2026 02:55 PM IST
सार

जिला कुल्लू को 51 दिन बाद नया उपायुक्त मिल गया है। प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को किन्नौर के उपायुक्त डॉ. अमित कुमार शर्मा को कुल्लू का नया उपायुक्त नियुक्त किया। वह 2016 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। इससे पहले 5 अगस्त 2026 से कुल्लू में उपायुक्त का पद खाली चल रहा था। वहीं सदर एसडीएम कुल्लू का पद भी पिछले 51 दिनों से रिक्त है।

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डॉ. अमित कुमार शर्मा बने कुल्लू के उपायुक्त - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार
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जिला कुल्लू को आखिरकार 51 दिन बाद नया उपायुक्त मिल गया है। प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को किन्नौर के उपायुक्त डॉ. अमित कुमार शर्मा को कुल्लू का नया उपायुक्त नियुक्त किया है। डॉ. अमित कुमार शर्मा 2016 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। कुल्लू में 5 अगस्त 2026 से उपायुक्त का पद खाली चल रहा था। अब प्रदेश सरकार की ओर से नई तैनाती के बाद प्रशासनिक व्यवस्था को स्थायी नेतृत्व मिलने की स्थिति बनी है।

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पहली बार 51 दिन तक खाली रहा डीसी पद
दी गई जानकारी के अनुसार, कुल्लू जिले के इतिहास में पहली बार उपायुक्त का पद इतने लंबे समय तक खाली रहा। पिछले 51 दिनों से जिले में नियमित उपायुक्त की नियुक्ति नहीं हुई थी। हालांकि सदर एसडीएम कुल्लू का पद भी अभी खाली चल रहा है। यह पद भी पिछले 51 दिनों से रिक्त बताया गया है।
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कसोल मामले के बाद हुआ था अधिकारियों का तबादला
जून महीने में पार्वती घाटी के कसोल में हुई कथित रेव पार्टी के बाद कुल्लू के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को लेकर मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा था। दी गई जानकारी के अनुसार, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कुल्लू के उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक और सदर एसडीएम को हटाने के निर्देश दिए थे। इसके बाद प्रदेश सरकार ने अगस्त महीने में इन तीनों अधिकारियों का तबादला कर दिया था। इसके बाद से कुल्लू में उपायुक्त और सदर एसडीएम के पद रिक्त चल रहे थे।

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अब डॉ. अमित कुमार शर्मा संभालेंगे जिम्मेदारी
प्रदेश सरकार ने अब किन्नौर के उपायुक्त डॉ. अमित कुमार शर्मा को कुल्लू का उपायुक्त नियुक्त किया है। नई तैनाती के बाद जिले की प्रशासनिक व्यवस्था को नियमित नेतृत्व मिलेगा। कुल्लू जैसे पर्यटन और आपदा की दृष्टि से महत्वपूर्ण जिले में उपायुक्त का पद प्रशासनिक स्तर पर महत्वपूर्ण माना जाता है। अब नए उपायुक्त के सामने जिले की प्रशासनिक व्यवस्था को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी होगी।
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