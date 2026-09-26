Rampur Bushahar News: अनुसूचित जाति समुदाय से जुड़े मामलों का किया जाए समाधान

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संवाद न्यूज एजेंसीरामपुर बुशहर। वाल्मीकि सुधार सभा रामपुर बुशहर ने शनिवार को हिमाचल प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कुलदीप कुमार धीमान और आयोग के सदस्य अधिवक्ता दिग्विजय मल्होत्रा, अधिवक्ता डॉ. विजय डोगरा और शालिनी जम्वाल को ज्ञापन सौंपकर अनुसूचित जाति समुदाय से जुड़े विभिन्न मामलों के समाधान की मांग उठाई।सभा के सचिव दीपक ढिल्लों ने ज्ञापन के माध्यम से बताया कि वाल्मीकि समाज के कई परिवार पिछले लगभग 60 वर्षों से रामपुर बुशहर में रह रहे हैं। समुदाय के पात्र लोगों के हिमाचली प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेजों से संबंधित मामलों के समाधान की मांग रखी। इसके अतिरिक्त पात्र परिवारों को प्रस्तावित आवासीय योजना, भूमि आबंटन और अन्य सरकारी लाभ प्रदान करने का आग्रह किया। सभा ने आयोग से इन मामलों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने का आग्रह किया, ताकि समुदाय के पात्र लोगों को सरकारी योजनाओं एवं आवश्यक दस्तावेजों का लाभ मिल सके।आयोग ने प्राप्त मांग पत्र को आवश्यक कार्रवाई के लिए रामपुर प्रशासन को प्रेषित किया। इस मौके पर वाल्मीकि सुधार सभा के सदस्य दर्शन सिंह, अशोक, आकाश, अमित, सुमित ढिल्लों, अजय, विजय और गुलजार सिंह मौजूद रहे।