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हिमाचल प्रदेश: किन्नौर में पागल नाले में आया भारी मलबा, शिमला-रिकांगपिओ नेशनल हाईवे-पांच बंद; कार भी फंसी

Sun, 27 Sep 2026 05:32 PM IST
Ankesh Dogra संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर बुशहर।
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर बुशहर। Published by: Ankesh Dogra Updated Sun, 27 Sep 2026 05:32 PM IST
सार

किन्नौर के टापरी के पास पागल नाला में रविवार दोपहर अचानक मलबा आने से शिमला-रिकांगपिओ नेशनल हाईवे-5 बंद हो गया। मलबे में हाईवे से गुजर रही एक कार भी फंस गई। मार्ग बंद होने के कारण दोनों ओर कई किलोमीटर तक वाहनों की कतार लग गई है। हाईवे को बहाल करने के लिए विभाग की मशीनरी मौके पर जुटी हुई है।

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मलबे में फंसी कार/वाहनों की लगी कतारें। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार
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किन्नौर में बारिश के बीच पहाड़ी से मलबा आने के कारण शिमला-रिकांगपिओ नेशनल हाईवे-5 एक बार फिर यातायात के लिए बंद हो गया है। टापरी के पास पागल नाला में रविवार दोपहर करीब ढाई बजे अचानक भारी मलबा सड़क पर आ गया। इससे हाईवे पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई। बताया जा रहा है कि मलबा आने के दौरान हाईवे से गुजर रही एक कार भी इसकी चपेट में आकर फंस गई। हालांकि, हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। मार्ग बंद होते ही हाईवे के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई।

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दोनों ओर कई किलोमीटर तक फंसे वाहन
शिमला और रिकांगपिओ की ओर जाने वाले वाहन पागल नाला के दोनों तरफ फंस गए हैं। देखते ही देखते वाहनों की कतार कई किलोमीटर तक पहुंच गई। इससे यात्रियों और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पागल नाला क्षेत्र में मलबा आने के कारण हाईवे पर स्थिति संवेदनशील बनी हुई है। ऐसे में मार्ग से गुजर रहे वाहन चालकों को भी सावधानी बरतने की जरूरत है।
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मार्ग बहाल करने में जुटी विभाग की मशीनरी
हाईवे बंद होने की सूचना मिलते ही संबंधित विभाग की मशीनरी मौके पर पहुंची और सड़क से मलबा हटाने का काम शुरू किया गया। विभाग की ओर से मार्ग को जल्द से जल्द यातायात के लिए बहाल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। फिलहाल शिमला-रिकांगपिओ NH-5 पर पागल नाला के पास यातायात बंद है। मार्ग बहाल होने तक दोनों तरफ फंसे वाहन चालकों को इंतजार करना पड़ रहा है।
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किन्नौर में बारिश के दौरान पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन और मलबा आने की घटनाएं लगातार सामने आती रहती हैं। ऐसे में हाईवे पर सफर करने वाले लोगों को मौसम और सड़क की स्थिति को देखते हुए यात्रा करने की सलाह दी जाती है।

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