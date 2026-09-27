हिमाचल प्रदेश: किन्नौर में पागल नाले में आया भारी मलबा, शिमला-रिकांगपिओ नेशनल हाईवे-पांच बंद; कार भी फंसी

किन्नौर में बारिश के बीच पहाड़ी से मलबा आने के कारण शिमला-रिकांगपिओ नेशनल हाईवे-5 एक बार फिर यातायात के लिए बंद हो गया है। टापरी के पास पागल नाला में रविवार दोपहर करीब ढाई बजे अचानक भारी मलबा सड़क पर आ गया। इससे हाईवे पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई। बताया जा रहा है कि मलबा आने के दौरान हाईवे से गुजर रही एक कार भी इसकी चपेट में आकर फंस गई। हालांकि, हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। मार्ग बंद होते ही हाईवे के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई।

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