Rampur Bushahar News: एनएच-पांच पर चौरा से पोवारी तक सफर बना जानलेवा

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प्रधान कोठी पंचायत महेश नेगी, प्रधान सांगला प्रविंद्र नेगी, प्रधान पानवी यशवंत सिंह नेगी, पूर्व प्रधान पूह राजेश नेगी, प्रधान मूरंग अनूप नेगी, प्रधान कटगांव देवा सिंह चारस, प्रधान बटसेरी कांता नेगी और उपप्रधान बटसेरी सुरेंद्र नेगी सहित अन्य ग्रामीणों ने सरकार, प्रशासन और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई ) से शीघ्र एनएच की दशा सुधारने की मांग उठाई है।चौरा से पोवारी तक क्षतिग्रस्त सड़क का एस्टीमेट बनाकर सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) को दे दिया गया है। एनएच अब सीमा सड़क संगठन के अधीन होना है। सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं।