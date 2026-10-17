फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Rampur Bushahar News ›   Jeevika and Nisha won silver medals in state-level competitions.

Rampur Bushahar News: जीविका और निशा ने राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में जीते सिल्वर मेडल

Sat, 17 Oct 2026 11:22 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 11:22 PM IST
विज्ञापन
Jeevika and Nisha won silver medals in state-level competitions.
स्कूल ज्यूरी में आयोजित सम्मान समारोह में पहुंचे खेलकूद प्रतियोगिताओं के विजेता विद्यार्थी। संव
आंचल शर्मा का प्री-आरडी शिविर के लिए चयन, युवराज ने भी ताइक्वांडो में किया जिले का प्रतिनिधित
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
ज्यूरी (रामपुर बुशहर)। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ज्यूरी के विद्यार्थियों ने खेलकूद और सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर नाम रोशन किया है। जमा दो की छात्राओं जीविका टोल्टा और निशा ने राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में सिल्वर मेडल हासिल किए, जबकि आंचल शर्मा का राज्य स्तरीय प्री-आरडी शिविर के लिए चयन हुआ है।
जीविका टोल्टा ने बॉक्सिंग के 45 से 48 किलोग्राम भार वर्ग में पहले जिला स्तर पर गोल्ड मेडल जीता। इसके बाद उन्होंने हमीरपुर स्थित राजकीय डिग्री कॉलेज में आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जिला शिमला का प्रतिनिधित्व करते हुए सिल्वर मेडल हासिल किया। निशा ने ताइक्वांडो में जिला स्तर पर गोल्ड मेडल जीतने के बाद हमीरपुर में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल जीता। 11वीं के युवराज ने भी राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में जिला शिमला का प्रतिनिधित्व किया।
विज्ञापन

राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय दाड़गी, तहसील सुन्नी में आयोजित जिला स्तरीय राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) शिविर में आंचल शर्मा का चयन राज्य स्तरीय प्री-आरडी शिविर के लिए हुआ। विद्यार्थियों की इन उपलब्धियों पर विद्यालय के प्रधानाचार्य पद्म बिष्ट और स्कूल प्रशासन ने उनका स्वागत एवं अभिनंदन किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed