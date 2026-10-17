फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Rampur Bushahar News ›   Inter-state Thoda competition in Chopal on the 26th and 27th

Rampur Bushahar News: चौपाल में अंतरराज्यीय ठोडा प्रतियोगिता 26 और 27 को

Sat, 17 Oct 2026 11:07 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 11:07 PM IST
विज्ञापन
हिमाचल और उत्तराखंड के खिलाड़ी दिखाएंगे दमखम
विज्ञापन

समापन समारोह में मंत्री विक्रमादित्य सिंह विजेताओं को करेंगे सम्मानित
संवाद न्यूज एजेंसी
नेरवा (रोहड़ू)। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की समृद्ध पारंपरिक संस्कृति एवं लोक धरोहर के संरक्षण और संवर्धन के लिए चौपाल में दो दिवसीय अंतरराज्यीय ठोडा प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश राज्य ठोडा खेल एवं सांस्कृतिक महासंघ के तत्वावधान में प्रतियोगिता 26 और 27 अक्तूबर को होगी। प्रतियोगिता में दोनों राज्यों के दलों के खिलाड़ी भाग लेंगे।
प्रतियोगिता के दौरान वीरता, युद्ध कौशल और पारंपरिक तीरंदाजी शैली से जुड़े ठोडा खेल के रोमांचक मुकाबले मुख्य आकर्षण रहेंगे। इसके अलावा महिलाओं के लिए रस्साकशी प्रतियोगिता भी होगी। कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश की लोक संस्कृति पर आधारित सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी होंगी, जिनके माध्यम से क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित किया जाएगा।
विज्ञापन

प्रतियोगिता के समापन समारोह एवं पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में 27 अक्तूबर को लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। इस दौरान प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों और दलों को सम्मानित किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed