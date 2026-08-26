Rampur Bushahar News: अधिकारियों से जागरूकता शिविर लगाए के निर्देश
शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 11:52 PM IST
Updated Wed, 26 Aug 2026 11:52 PM IST
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रिकांगपिओ(किन्नौर)। किन्नौर उपायुक्त डॉ अमित कुमार शर्मा ने दिव्यांगजनों के अधिकार अधिनियम 2016 पर एक बैठक की अध्यक्षता की। यह बैठक उपायुक्त कार्यालय परिसर में जिला कल्याण विभाग ने आयोजित की थी। उन्होंने अधिकारियों को दिव्यांगजनों के सम्मान और समानता के सिद्धांत अपनाने पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों से जनजातीय जिला किन्नौर में जागरूकता शिविर लगाने के निर्देश दिए। इन शिविरों से दिव्यांगजन अपने पहचान पत्र, कृत्रिम अंग और सहायता उपकरण की जानकारी पा सकेंगे। वे प्रदेश सरकार की समावेशी योजनाओं के बारे में भी जान पाएंगे। जिला कल्याण अधिकारी नितिन राणा ने बैठक का संचालन किया। उन्होंने विभाग की विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी दी। बैठक में किन्नौर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ पुष्प राज ठाकुर मौजूद रहे। पुलिस उपाधीक्षक उमेश्वर राणा भी उपस्थित थे। उपनिदेशक शिक्षा उच्चतर कुलदीप सिंह डोगरा और उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा ओंकार पटियाल भी शामिल हुए। इनके अलावा, अन्य अधिकारी व कर्मचारी भी बैठक में उपस्थित थे।
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