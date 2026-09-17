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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Rampur Bushahar News ›   Heard the grievances of villagers at the Aahar sub-Gram Sabha

Rampur Bushahar News: आहार में उप ग्रामसभा, ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं

Thu, 17 Sep 2026 11:40 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 11:40 PM IST
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Heard the grievances of villagers at the Aahar sub-Gram Sabha
​आहार में उप ग्राम सभा में उपस्थित ग्रामीण और पंचायत प्रतिनिधि। संवाद
विकास कार्यों, मूलभूत सुविधाओं और योजनाओं पर की चर्चा
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संवाद न्यूज एजेंसी
कुमारसैन (रामपुर बुशहर)। विकासखंड नारकंडा की जंजैली पंचायत के गांव आहार में वीरवार को उप ग्रामसभा का आयोजन किया। उप ग्रामसभा में ग्रामीणों ने स्थानीय विकास से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। अध्यक्षता पंचायत प्रधान कैलाश चौहान ने की। उप ग्रामसभा के दौरान ग्रामीणों ने अपने वार्ड से संबंधित विकास कार्यों, मूलभूत सुविधाओं और भविष्य में प्रस्तावित योजनाओं को लेकर चर्चा की। पंचायत प्रतिनिधियों ने ग्रामीणों की समस्याओं और सुझावों को सुना। प्राथमिकता के आधार पर आवश्यक कार्यों को आगे बढ़ाने को लेकर विचार-विमर्श किया। ग्रामसभा में ग्रामीण स्तर पर विभिन्न योजनाओं को लेकर चर्चा की गई। ग्रामीणों ने सड़क, पेयजल, रास्तों, नालियों, स्वच्छता और अन्य आवश्यक सुविधाओं से संबंधित मुद्दे पंचायत के समक्ष रखे। पंचायत जनप्रतिनिधियों ने कहा कि ग्राम स्तर पर सामने आने वाले मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर संबंधित विभागों के समक्ष उठाया जाएगा और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा। पंचायत प्रधान कैलाश चौहान ने कहा कि उप ग्रामसभा का उद्देश्य ग्रामीणों की भागीदारी सुनिश्चित करना और गांव की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार विकास योजनाओं को तैयार करना है। ग्रामीणों से पंचायत के विकास कार्यों में सक्रिय सहयोग करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पंचायत स्तर पर होने वाली ऐसी बैठकों के माध्यम से ग्रामीण सीधे अपनी समस्याएं और सुझाव पंचायत के समक्ष रख सकते हैं। उप ग्रामसभा का उद्देश्य 2 अक्तूबर को होने वाली ग्रामसभा तक विकासशील योजनाओं को लाना है।
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