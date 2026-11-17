विज्ञापन

व्यापार मंडल सांगला के अध्यक्ष भूपेश नेगी और उपाध्यक्ष किशोरी नेगी ने कहा कि पंचायत को भी इस समस्या को लेकर संज्ञान लेना चाहिए। सभी के सहयोग से घाटी को स्वच्छ बनाए रखने के प्रयास होने चाहिए। कैमरे भी लगे हुए हैं और इसकी मदद लेनी चाहिए, ताकि सांगला में स्वच्छता बनी रही।सांगला में कूड़े-कचरे की समस्या के समाधान को लेकर जल्द ही पंचायत, व्यापार मंडल और स्थानीय लोगों के साथ बैठक की जाएगी। लोगों को कचरा प्रबंधन बारे जागरूक किया जाएगा। यदि इसके बाद भी कोई नियमों की अवहेलना करते पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।