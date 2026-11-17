रिश्ता-मिश्ता उठाऊ पेयजल योजना में कुछ तकनीकी खराबी आने के कारण पेयजल आपूर्ति प्रभावित हुई है। आगामी दो से तीन दिनों के भीतर तकनीकी समस्या को दूर कर योजना को सुचारु रूप से संचालित करने का प्रयास किया जाएगा।