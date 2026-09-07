Rampur Bushahar News: माता जलधारी की निकली भव्य रथ यात्रा

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.घोरला गांव में धूमधाम से मनाया 20 भादो मेला

संवाद न्यूज एजेंसी

नित्थर (कुल्लू)।

उपतहसील नित्थर की पलेही पंचायत के घोरला गांव में सोमवार को पारंपरिक 20 भादो मेला श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। मेला माता जलधारी दुर्गा शानी के सानिध्य में आयोजित हुआ, जिसमें पलेही के साथ-साथ तांदी और नित्थर पंचायतों से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। मेले के दौरान सोमवार को दिन में माता जलधारी की भव्य रथयात्रा निकाली गई। रथयात्रा में ग्रामीणों और श्रद्धालुओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। माता के दर्शन कर क्षेत्र की सुख-समृद्धि की कामना की। इस दौरान पूरा घोरला गांव भक्तिमय माहौल में नजर आया। रथ यात्रा के बाद मेले में पारंपरिक पहाड़ी संस्कृति की भी खूब झलक देखने को मिली। महिलाओं और पुरुषों ने पहाड़ी संगीत की धुनों पर जमकर नाटी डाली। ग्रामीणों ने पारंपरिक वेशभूषा और लोक संस्कृति के रंग में रंगकर मेले का आनंद लिया। सोमवार दोपहर को आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रसिद्ध पहाड़ी गायक पीसी डोगरा ने अपनी शानदार प्रस्तुतियों से समां बांधा। उन्होंने एक से बढ़कर एक पहाड़ी गीत प्रस्तुत किए, जिन पर उपस्थित लोग झूमने और नाचने के लिए मजबूर हो गए। उनकी प्रस्तुतियों ने मेले में मौजूद लोगों का खूब मनोरंजन किया।

माता जलधारी की निकली भव्य रथ यात्रा