हिमाचल: लवी मेले में चिलगोजे के दाम दो हजार रुपये के पार, गुच्छी 15 हजार रुपये किलो

अंतरराष्ट्रीय लवी मेले में इस बार सूखे मेवों और स्थानीय उत्पादों की कीमतों में भारी उछाल आया है। मेले की किन्नौरी मार्केट में चिलगोजा 2,000 रुपये प्रति किलोग्राम तक बिक रहा है। इससे आम ग्राहकों को खरीदारी के लिए पहले की अपेक्षा अधिक जेब ढीली करनी पड़ रही है।

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गुच्छी 15,000 रुपये और काला जीरा 3,000 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंचने से सूखे मेवे आम खरीदारों के बजट पर भारी पड़ रहे हैं। मंगलवार से शुरू हुए एक माह के इस मेले में किन्नौर के दूरदराज क्षेत्रों से पहुंचे कारोबारियों ने पारंपरिक उत्पादों के स्टॉल सजाए हैं। यहां स्थानीय अंजीर 2,000 रुपये, बादाम गुणवत्ता के अनुसार 900 से 1,400 रुपये और खुमानी 500 से 600 रुपये प्रति किलोग्राम बिक रही है। इसके अलावा सफेद राजमाह 420 रुपये और लाल राजमाह 450 रुपये प्रति किलोग्राम उपलब्ध है। चुली का तेल 1,500 रुपये प्रति लीटर, गोल्डन सेब की पेटी 1,400 रुपये और रॉयल सेब का गिफ्ट पैक 1,800 रुपये में मिल रहा है।कारोबारी यशमन नेगी, कर्मा नेगी, विमल नेगी और सूरज लाल नेगी ने बताया कि इस वर्ष चिलगोजे की पैदावार कम हुई है। लवी मेले में हर साल इसकी भारी मांग रहती है। उत्पादन कम और मांग अधिक होने से कीमतों में उछाल आया है। स्थानीय लोगों के साथ बाहरी पर्यटक भी चिलगोजे की खरीदारी में विशेष रुचि दिखा रहे हैं, जिससे महंगे भाव के बावजूद बिक्री जारी है।किन्नौरी मार्केट में खाद्य उत्पादों के साथ पारंपरिक पहनावे के स्टॉल भी लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। यहां किन्नौरी टोपी और शॉल की खूब खरीदारी हो रही है। मेले में पहुंचने वाले लोग इन वस्तुओं की खरीद के साथ किन्नौर की संस्कृति और खानपान से भी रूबरू हो रहे हैं।