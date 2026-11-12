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Rampur Bushahar News: 13 नवंबर को स्थानीय अवकाश घोषित करने की मांग

Thu, 12 Nov 2026 11:55 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 11:55 PM IST
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बुशहर शिक्षक संघ ने एसडीएम को सौंपा पत्र
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संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर। बुशहर शिक्षक संघ रामपुर ने लवी मेले के अवसर पर 13 नवंबर को क्षेत्र के सभी सरकारी कार्यालयों में स्थानीय अवकाश घोषित करने की मांग उठाई है। संघ के अध्यक्ष डॉ. एसएस टैगोर ने इस संबंध में एसडीएम रामपुर को पत्र भेजा है। उन्होंने कहा कि लवी मेले के उपलक्ष्य में रामपुर क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए 11 नवंबर को स्थानीय अवकाश निर्धारित किया गया था, लेकिन उसी दिन प्रदेश सरकार ने पूरे हिमाचल में सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया। इसके चलते कर्मचारियों को स्थानीय अवकाश का अलग से लाभ नहीं मिल पाया। उन्होंने एसडीएम से आग्रह किया कि कर्मचारियों के हितों और लवी मेले के महत्व को देखते हुए 13 नवंबर को स्थानीय अवकाश घोषित किया जाए, ताकि कर्मचारियों को उनके हिस्से का स्थानीय अवकाश मिल सके।
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