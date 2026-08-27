Rampur Bushahar News: ग्राम सुधार कमेटी की आपत्ति पर राजस्व टीम ने राजपुरा परियोजना का किया निरीक्षण

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. चेताया, जल्द मांगें पूरी नहीं हुई तो आंदोलन करने को होंगे मजबूर

संवाद न्यूज एजेंसी

रामपुर बुशहर। ग्राम सुधार कमेटी शलाटी की आपत्तियों के आधार पर राजस्व विभाग के अधिकारियों ने भड़ावली पंचायत के राजपुरा में बनी 9.9 मेगावाट जलविद्युत परियोजना का दौरा किया। राजपुरा हाइड्रो प्रोजेक्ट के प्रबंधक की उपस्थिति में परियोजना क्षेत्र का मौके पर निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान तहसीलदार रामपुर योगेश कुमार के साथ राजस्व टीम, परियोजना के अधिकारी और ग्राम सुधार कमेटी के पदाधिकारी सहित परियोजना प्रभावित मौजूद रहे। निरीक्षण के बाद अधिकारियों, कंपनी प्रबंधन और ग्राम सुधार कमेटी के प्रतिनिधियों के बीच बैठक कर ग्रामीणों की आपत्तियों और मांगों पर चर्चा की गई। इस दौरान आपसी समन्वय स्थापित कर समस्याओं के समाधान की पहल की गई। ग्राम सुधार कमेटी ने कंपनी प्रबंधन के समक्ष प्रभावित ग्रामीणों से जुड़ी कई मांगें रखीं। कमेटी ने परियोजना की ओर से स्थानीय युवाओं के खिलाफ झूठे दर्ज मामलों को वापस लेने की मांग उठाई। परियोजना के कारण भूमिहीन हुए लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने की भी मांग उठाई। इसके अलावा कमेटी ने मांग रखी कि परियोजना के आसपास जिन स्थानीय लोगों की जमीनें, घर हैं और जिनके आने-जाने के रास्ते परियोजना क्षेत्र से होकर गुजरते हैं, उन्हें आवाजाही में किसी प्रकार की रोक-टोक न की जाए। ग्रामीणों ने कहा कि स्थानीय लोगों के पारंपरिक रास्तों और आवागमन को सुचारू बनाए रखना जरूरी है। ग्राम सुधार कमेटी शलाटी के अध्यक्ष तिलक राज खिमटा ने कहा कि बैठक के दौरान कंपनी प्रबंधक ने ग्राम सुधार कमेटी को आश्वस्त किया है कि कमेटी की जायज मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा और सकारात्मक परिणाम सामने लाने का प्रयास किया जाएगा। इस पहल से ग्रामीणों और परियोजना प्रबंधन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होने की उम्मीद जगी है। वहीं, भड़ावली पंचायत के पूर्व उपप्रधान दिनेश खमराल ने कहा कि यदि परियोजना प्रबंधन की ओर से प्रभावितों की लंबित मांगों को जल्द पूरा नहीं किया गया, तो आंदोलन करने को मजबूर होंगे। उन्होंने कहा कि करोड़ों की राशि कमाने के बाद ही परियोजना प्रबंधन प्रभावितों को हक को कुचल रही है। परियोजना ने विकास के नाम पर एक ईंट तक नहीं लगाई गई है। इस मौके पर पृथ्वी राज, राकेश चौहान, सचिन, अनिल, जॉनी, रोनू चौहान, तिलक नेगी, जवाहर लाल कायथ, चुन्नी लाल और राजेश मौजूद रहे।