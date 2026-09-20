Rampur Bushahar News: चौपाल और नेरवा में खुलेंगी सस्ते राशन की दुकानें

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संवाद न्यूज एजेंसी

चौपाल (रोहड़ू)। हिमाचल प्रदेश कैलाश फेडरेशन के अध्यक्ष बलदेव ठाकुर ने चौपाल और नेरवा में जल्द ही सस्ते राशन की दुकानें खोलने की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि चौपाल में कैलाश फेडरेशन का एक पेट्रोल पंप भी स्थापित किया जाएगा। इन योजनाओं से स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। बलदेव ठाकुर ने शनिवार को चौपाल-नेरवा के दौरे पर यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के निर्देश पर इन योजनाओं को प्राथमिकता से लागू किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने उन्हें विशेष रूप से इन क्षेत्रों में योजनाओं को शीघ्र शुरू करने के लिए भेजा है। अध्यक्ष ठाकुर ने बताया कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू जल्द ही चौपाल और नेरवा का दौरा कर सकते हैं। इस दौरे के दौरान नेरवा क्षेत्र में कई बड़े विकास कार्यों को मंजूरी मिलने की संभावना है। उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए सरकार की प्राथमिकताओं पर भी चर्चा की। इन सस्ते राशन की दुकानों का मुख्य उद्देश्य स्थानीय निवासियों को किफायती दरों पर आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराना है। इन दुकानों के खुलने से क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। कैलाश फेडरेशन का पेट्रोल पंप भी क्षेत्र की बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करेगा। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू का आगामी दौरा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस दौरान नेरवा में विभिन्न विकास परियोजनाओं को हरी झंडी मिल सकती है। बलदेव ठाकुर ने सरकार की विकास संबंधी प्राथमिकताओं पर प्रकाश डाला। यह दौरा क्षेत्र के समग्र विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।

चौपाल में कैलाश फेडरेशन का एक पेट्रोल पंप भी स्थापित किया जाएगा