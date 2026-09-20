Rampur Bushahar News: झाकड़ी में कर्मचारियों ने चलाया स्वच्छता अभियान

Rampur Bushahar News: झाकड़ी में कर्मचारियों ने चलाया स्वच्छता अभियान
शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 11:27 PM IST
Updated Sun, 20 Sep 2026 11:27 PM IST
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रामपुर बुशहर। नाथपा-झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन (एनजेएचपीएस) ने स्वच्छता पखवाड़े के तहत कार्यालय परिसर के पास एनएच-पांच (सीटीयू-1) पर स्वच्छता अभियान चलाया। अभियान का नेतृत्व मुख्य महाप्रबंधक एवं परियोजना प्रमुख, एनजेएचपीएस राजीव कपूर ने किया। इसमें परियोजना के विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्षों और कर्मचारियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। अभियान के दौरान कर्मचारियों ने एनएच-पांच के सड़क किनारे और आसपास के क्षेत्र में सफाई की। प्लास्टिक, कागज और अन्य प्रकार के अपशिष्ट को एकत्रित किया गया। परियोजना प्रमुख राजीव कपूर ने कहा कि स्वच्छता को केवल किसी विशेष अभियान या कार्यक्रम तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए। इसे दैनिक कार्यशैली और जीवनशैली का अभिन्न हिस्सा बनाने की आवश्यकता है।
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