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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Rampur Bushahar News ›   Elderly woman dies after slipping while cutting grass at the village square

Rampur Bushahar News: चौपाल में घास काटते पैर फिसला, बुजुर्ग महिला की मौत

Thu, 08 Oct 2026 11:03 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 11:03 PM IST
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चौपाल (रोहड़ू)। उपमंडल चौपाल के खादर गांव में एक बुजुर्ग महिला की घास काटते समय पैर फिसलने से मौत हो गई। महिला को गंभीर हालत में सिविल अस्पताल चौपाल पहुंचाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान खादर पंचायत के चौपाल के चुंटाडी गांव निवासी 74 वर्षीय झामथी देवी पत्नी लछि राम के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार, झामथी देवी घास काटने के लिए अपने खेत पर गई थीं। इसी दौरान उनका पैर अचानक फिसल गया और वह नीचे गिर गईं। गिरने से उन्हें गंभीर चोटें आईं। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें तुरंत सिविल अस्पताल चौपाल ले जाया गया। हालांकि, अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। प्रशासन की ओर से एसडीएम चौपाल हेम चंद वर्मा ने इस दुखद घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने बताया कि मृतक के परिवार को तत्काल सहायता के तौर पर 20 हजार रुपये की फौरी राहत प्रदान की गई है। यह आर्थिक सहायता पीड़ित परिवार को इस मुश्किल घड़ी में कुछ सहारा देने के उद्देश्य से दी गई है। प्रशासन ने पीड़ित परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं और हर संभव मदद का आश्वासन दिया है।
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