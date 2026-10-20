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Rampur Bushahar News: रामपुर में धूमधाम से मनाया दशहरा पर्व, 25 फीट का ऊंचे रावण के पूतले का किया दहन

शिमला ब्यूरो

Updated Tue, 20 Oct 2026 11:46 PM IST Updated Tue, 20 Oct 2026 11:46 PM IST

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