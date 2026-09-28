Rampur Bushahar News: छैला-महोरी सडक़ पर दो लोगों से पकड़ा 3.5 ग्राम चिट्टा

Rampur Bushahar News: छैला-महोरी सडक़ पर दो लोगों से पकड़ा 3.5 ग्राम चिट्टा
शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 11:13 PM IST
Updated Mon, 28 Sep 2026 11:13 PM IST
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ठियोग (रामपुर बुशहर)। ठियोग में छैला-महौरी सड़क पर पुलिस ने दो लोगों से 3.5 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। ठियोग थाना में ठियोग निवासी अभिषेक और कोटखाई निवासी हार्दिक के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। ठियोग थाना से मिली जानकारी के अनुसार, पुलिस चौकी छैला को गुप्त सूचना मिली थी कि छैला-महोरी सड़क पर एक वाहन में दो लोग चिट्टे की खरीद-फरोख्त कर रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर संदिग्ध वाहन की तलाशी ली। तलाशी के दौरान चालक की सीट के नीचे से एक नीले रंग की सिरिंज और हल्के नीले रंग का पॉलिथीन बरामद हुआ। पॉलिथीन में चिट्टा पाया गया। ठियोग पुलिस दोनों आरोपियों से कड़ी पूछताछ कर रही है।
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