Rampur Bushahar News: दिव्या कालिया ने 80 प्रतिशत अंक लेकर किया टॉप
शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 11:35 PM IST
Updated Fri, 25 Sep 2026 11:35 PM IST
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बुशहर बीएड संस्थान का परीक्षा परिणाम शत-प्रतिशत
संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर। बुशहर बीएड संस्थान नोगली (कलना) के विद्यार्थियों ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित बीएड द्वितीय सत्र की वार्षिक परीक्षा में शत-प्रतिशत परिणाम हासिल किया है। परीक्षा में संस्थान के सभी छात्र-छात्राएं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। परीक्षा परिणाम में दिव्या कालिया ने 80 प्रतिशत अंक हासिल कर प्रथम स्थान प्राप्त किया। भवनीश कुमार और सपना ने 77.43 प्रतिशत अंकों के साथ संयुक्त रूप से दूसरा स्थान हासिल किया। पूजा और शिवानी ने 76.57 प्रतिशत अंक प्राप्त कर संयुक्त रूप से तीसरा स्थान हासिल किया है। संस्थान के प्राचार्य डॉ. तिलक राज भारद्वाज ने बताया कि सभी छात्र-छात्राओं ने मेहनत और लगन के साथ परीक्षा की तैयारी की, जिसका परिणाम शत-प्रतिशत रहा। संस्थान के अध्यक्ष पवन आनंद, कोषाध्यक्ष हितेंद्र गुप्ता और सचिव राजीव शर्मा सहित अन्य सदस्यों ने परीक्षा में सफल सभी प्रशिक्षु छात्र-छात्राओं, शिक्षकों और कर्मचारियों को बधाई दी। इस अवसर पर संस्थान का समस्त शिक्षक और कर्मचारी वर्ग मौजूद रहा।
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रामपुर बुशहर। बुशहर बीएड संस्थान नोगली (कलना) के विद्यार्थियों ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित बीएड द्वितीय सत्र की वार्षिक परीक्षा में शत-प्रतिशत परिणाम हासिल किया है। परीक्षा में संस्थान के सभी छात्र-छात्राएं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। परीक्षा परिणाम में दिव्या कालिया ने 80 प्रतिशत अंक हासिल कर प्रथम स्थान प्राप्त किया। भवनीश कुमार और सपना ने 77.43 प्रतिशत अंकों के साथ संयुक्त रूप से दूसरा स्थान हासिल किया। पूजा और शिवानी ने 76.57 प्रतिशत अंक प्राप्त कर संयुक्त रूप से तीसरा स्थान हासिल किया है। संस्थान के प्राचार्य डॉ. तिलक राज भारद्वाज ने बताया कि सभी छात्र-छात्राओं ने मेहनत और लगन के साथ परीक्षा की तैयारी की, जिसका परिणाम शत-प्रतिशत रहा। संस्थान के अध्यक्ष पवन आनंद, कोषाध्यक्ष हितेंद्र गुप्ता और सचिव राजीव शर्मा सहित अन्य सदस्यों ने परीक्षा में सफल सभी प्रशिक्षु छात्र-छात्राओं, शिक्षकों और कर्मचारियों को बधाई दी। इस अवसर पर संस्थान का समस्त शिक्षक और कर्मचारी वर्ग मौजूद रहा।