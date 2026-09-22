Rampur Bushahar News: टिक्कर में शिक्षा व्यवस्था के सुधार पर चर्चा

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जिला शिमला की शिक्षा उपनिदेशक निशा भलूनी की अध्यक्षता में प्राथमिक शिक्षा खंड टिक्कर कार्यालय में बैठक हुई। बैठक में विद्यालयों की शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारने पर विशेष जोर दिया गया। बैठक में खंड परियोजना अधिकारी सुरेश देष्टा, खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी सतपाल भारद्वाज उपस्थित रहे। प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष अरुण सांजटा और महासचिव सतीश शर्मा भी मौजूद थे। प्रधानाचार्य, केंद्र मुख्य शिक्षक और अन्य अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में विद्यालयों के शिक्षण कार्य, शिक्षकों के दायित्व और विद्यालय समूह व्यवस्था को प्रभावी बनाने पर चर्चा हुई। प्राथमिक शिक्षक संघ ने उपनिदेशक के समक्ष प्राथमिक विद्यालयों से जुड़े कई मुद्दे रखे। उपनिदेशक भलूनी ने शिक्षकों से आपसी समन्वय और सहयोग से कार्य करने का आह्वान किया। कम नामांकन वाले उच्च और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों को निर्देश दिए गए। उन्हें प्राथमिक विद्यालयों की चौथी और पांचवीं कक्षा के विद्यार्थियों को गणित, विज्ञान और अंग्रेजी की नियमित कक्षाएं उपलब्ध करवानी होंगी। बैठक में विद्यालयों की स्वच्छता, रसोई वाटिका और मुख्यमंत्री पोषण योजना पर भी चर्चा हुई। विद्यार्थियों को अंडे व केले का वितरण, छात्रवृत्ति और शैक्षणिक प्रतियोगिताओं में भागीदारी बढ़ाने पर भी बात हुई। उपनिदेशक ने लंबित कार्यों को समय पर पूरा करने का आश्वासन दिया।