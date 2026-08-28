Rampur Bushahar News: सीमावर्ती क्षेत्रों में आर्थिक मजबूती और पलायन पर चर्चा
शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 11:58 PM IST
Updated Fri, 28 Aug 2026 11:58 PM IST
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रिकांगपिओ (किन्नौर)। पूह उपमंडल की सीमावर्ती नमज्ञा पंचायत में एक दिवसीय संयुक्त जागरूकता शिविर लगाया गया। शिविर में सीमावर्ती क्षेत्रों में आर्थिकी मजबूती और पलायन पर चर्चा की गई। शिविर में कृषि, आतमा परियोजना, पशुपालन, आयुष और उद्यान विभागों के विषय विशेषज्ञों ने भाग लिया। उन्होंने प्राकृतिक खेती के लाभों पर जानकारी दी। स्थानीय प्रधान अंजलि नेगी ने अधिकारियों का स्वागत किया। उन्होंने विभागों के निरंतर सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। यह शिविर सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की आजीविका सुधारने के लिए आयोजित किया गया। विशेषज्ञों ने उन्हें नई तकनीकों और सरकारी योजनाओं से अवगत कराया। इसका लक्ष्य स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है।
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