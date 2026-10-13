Rampur Bushahar News: आईटीआई जुब्बल में आपदा प्रबंधन की मॉक ड्रिल, 168 प्रशिक्षुओं और कर्मचारियों ने लिया भाग

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संवाद न्यूज़ एजेंसी



रोहड़ू ।

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) जुब्बल में मंगलवार को आपदा प्रबंधन और सुरक्षा तैयारियों को परखने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इसमें संस्थान के 154 प्रशिक्षुओं और 14 कर्मचारियों ने भाग लिया। अभ्यास का उद्देश्य भूकंप और आग जैसी आपातकालीन परिस्थितियों में सुरक्षित निकासी और बचाव की तैयारियों का जायजा लेना था। मॉक ड्रिल की शुरुआत पूर्वाह्न 11 बजे आपातकालीन सायरन बजने के साथ हुई। सायरन सुनते ही संस्थान में सुरक्षा प्रोटोकॉल सक्रिय कर दिए गए। आपदा प्रबंधन टीम के निर्देशों का पालन करते हुए सभी प्रशिक्षु, शिक्षक और कर्मचारी बिना किसी अफरा-तफरी के निर्धारित सुरक्षित स्थान पर एकत्रित हुए। इस दौरान भवन को कम से कम समय में खाली करने और आपातकालीन स्थिति में सुरक्षित निकासी का अभ्यास किया गया। अग्निशमन विभाग जुब्बल की टीम ने आग बुझाने वाले उपकरणों के सही इस्तेमाल का प्रदर्शन किया। साथ ही, आपदा के दौरान घायल व्यक्तियों को प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया भी समझाई गई। संस्थान के प्रधानाचार्य विवेक मेहता ने मॉक ड्रिल के सफल आयोजन पर संतोष जताया। उन्होंने कहा कि ऐसे अभ्यास संभावित आपदाओं के दौरान जान-माल के नुकसान को कम करने में मददगार साबित होते हैं। उन्होंने कहा कि आपदा से बचाव के लिए जागरूकता और पूर्व तैयारी जरूरी है। प्रधानाचार्य ने सहयोग के लिए अग्निशमन विभाग की टीम का आभार भी जताया।