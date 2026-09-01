Rampur Bushahar News: कूट नदी में आई बाढ़, विद्युत प्रोजेक्ट को पहुंचा नुकसान, पैदल पुल भी बहा

संवाद न्यूज एजेंसीज्यूरी (रामपुर बुशहर)। रामपुर उपमंडल में मंगलवार शाम को भारी बारिश हुई। शाम 5 बजे के करीब लगी यह बारिश देर रात तक जारी रही। भारी बारिश से नदी, खड्डें और नाले उफान पर आ गए।उपमंडल के पंद्रह बीस क्षेत्र की कूट नदी अचानक बाढ़ आ गई। पानी के तेज बहाव के कारण कूट नदी बने एक निजी विद्युत प्रोजेक्ट को भी काफी क्षतिग्रस्त हुआ है। बताया जा रहा कि प्रोजेक्ट की पाइप को सहारा देने के लिए लगाया डंगा ढह गया। इसे अलावा कूट पंचायत के सुरू गांव में एक पैदल पुल भी बह गया। इससे पूरे गांव का संपर्क कट गया है। पंचायत प्रधान सुषमा नेगी ने बताया कि शाम साढ़े पांच बजे कूट नदी में अचानक भारी सैलाब आया। इससे नदी के दोनों ओर काफी कटाव हुआ है। पैदल पुल के बहने से सुरू गांव का संपर्क कट गया है। नदी के तेज बहाव से कूट गांव को जोड़ने वाले पुल को भी खतरा बना हुआ है। उधर, प्रशासन ने लोगोें से नदी नालों के समीप नहीं जाने की अपील की है।