Rampur Bushahar News: कबड्डी में डंसा स्कूल ने साईं विद्या पब्लिक स्कूल को हराया
शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 11:49 PM IST
Updated Tue, 08 Sep 2026 11:49 PM IST
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प्रतियोगिता में 25 स्कूलों के 355 खिलाड़ी ले रहे भाग
संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला शिंगला में रामपुर ब्लॉक की अंडर-14 छात्रा वर्ग खेल एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता के दूसरे दिन विभिन्न प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों ने दमखम दिखाया। प्रतियोगिता 10 सितंबर तक चलेगी। चार दिवसीय प्रतियोगिता में क्षेत्र के 25 स्कूलों की 355 छात्राएं भाग ले रही हैं। प्रतियोगिताओं में कबड्डी, वॉलीबाल, खो-खो और सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में खिलाड़ी प्रतिभा दिखा रहे हैं। कबड्डी का मैच राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला डंसा और साईं विद्या पब्लिक स्कूल रामपुर के मध्य हुआ। इसमें डंसा स्कूल ने साईं विद्या स्कूल रामपुर को हराया। खो-खो प्रतियोगिता का मुकाबला डंसा स्कूल और दरकाली स्कूल के मध्य हुआ। इसमें डंसा स्कूल विजेता रहा। सांस्कृतिक कार्यक्रम में छात्राओं ने विभिन्न प्रस्तुतियां पेश कर वाहवाही बटोरी। स्कूल के प्रधानाचार्य देविंदर हाश्टा ने प्रतियोगिता में भाग लेने वाली छात्राओं को अनुशासन, ईमानदारी पूर्वक और टीम भावना से भाग लेने का आह्वान किया। प्रतियोगिता के समापन पर शिंगला पंचायत प्रधान केशव राम बतौर मुख्य अतिथि और उपप्रधान रोनित गौतम विशेष अतिथि उपस्थित रहेंगे।
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला शिंगला में रामपुर ब्लॉक की अंडर-14 छात्रा वर्ग खेल एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता के दूसरे दिन विभिन्न प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों ने दमखम दिखाया। प्रतियोगिता 10 सितंबर तक चलेगी। चार दिवसीय प्रतियोगिता में क्षेत्र के 25 स्कूलों की 355 छात्राएं भाग ले रही हैं। प्रतियोगिताओं में कबड्डी, वॉलीबाल, खो-खो और सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में खिलाड़ी प्रतिभा दिखा रहे हैं। कबड्डी का मैच राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला डंसा और साईं विद्या पब्लिक स्कूल रामपुर के मध्य हुआ। इसमें डंसा स्कूल ने साईं विद्या स्कूल रामपुर को हराया। खो-खो प्रतियोगिता का मुकाबला डंसा स्कूल और दरकाली स्कूल के मध्य हुआ। इसमें डंसा स्कूल विजेता रहा। सांस्कृतिक कार्यक्रम में छात्राओं ने विभिन्न प्रस्तुतियां पेश कर वाहवाही बटोरी। स्कूल के प्रधानाचार्य देविंदर हाश्टा ने प्रतियोगिता में भाग लेने वाली छात्राओं को अनुशासन, ईमानदारी पूर्वक और टीम भावना से भाग लेने का आह्वान किया। प्रतियोगिता के समापन पर शिंगला पंचायत प्रधान केशव राम बतौर मुख्य अतिथि और उपप्रधान रोनित गौतम विशेष अतिथि उपस्थित रहेंगे।