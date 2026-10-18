Rampur Bushahar News: दत्तनगर स्कूल में विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम और शैक्षणिक प्रगति पर मंथन

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. बेहतर प्रदर्शन के लिए अभिभावकों को दिए सुझाव

संवाद न्यूज एजेंसी

रामपुर बुशहर। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला दत्तनगर में कक्षा छठी से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए तीन दिवसीय अभिभावक-शिक्षक बैठक (पीटीएम) हुई। बैठक में विद्यार्थियों के शैक्षणिक प्रदर्शन, परीक्षा परिणाम और समग्र प्रगति पर अभिभावकों के साथ चर्चा की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य हाल ही में संपन्न हुई कक्षा नौवीं से 12वीं कक्षा की प्रथम सत्र परीक्षाओं और कक्षा छठी से आठवीं की एसए-1 परीक्षाओं के परिणामों की समीक्षा करना था। इस दौरान अभिभावकों को उनके बच्चों की उत्तर पुस्तिकाएं दिखाकर विषयवार प्रदर्शन से अवगत करवाया गया। शिक्षकों ने विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धियों और उनकी मजबूतियों की जानकारी देने के साथ उन क्षेत्रों पर भी चर्चा की, जिनमें सुधार की आवश्यकता है। आगामी परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन के लिए अभिभावकों को उपयोगी सुझाव दिए गए। इसके अलावा विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति, अनुशासित दिनचर्या और घर पर स्वाध्याय की आदत विकसित करने पर विशेष जोर दिया गया। बैठक के दौरान अभिभावकों ने भी विद्यार्थियों की पढ़ाई और सर्वांगीण विकास से जुड़े अपने विचार एवं सुझाव साझा किए। शिक्षकों और अभिभावकों के बीच हुए संवाद से विद्यार्थियों की शैक्षणिक आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से समझने का अवसर मिला। विद्यालय के प्रधानाचार्य राजेश परमार और प्रवक्ता देवेंद्र लक्टू ने बैठक में उत्साहपूर्वक भाग लेने वाले सभी अभिभावकों का आभार व्यक्त किया।