Rampur Bushahar News: निबंध लेखन में रिधिमा प्रथम और यमुना ने द्वितीय स्थान पर मारी बाजी

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संवाद न्यूज एजेंसी



रामपुर बुशहर। विद्युत मंत्रालय एवं निगमित कार्यालय के निर्देशानुसार रामपुर एचपीएस की ओर से 17 सितंबर से 2 अक्तूबर तक स्वच्छता ही सेवा अभियान चलाया जा रहा है। शुक्रवार को परियोजना प्रमुख ई. विकास मारवाह के मार्गदर्शन और विभागाध्यक्ष प्रापण एवं संविदा ई. बिरेंद्र प्रताप सिंह की उपस्थिति में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कशोली में स्वच्छ भारत मिशन विषय पर निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में 11वीं और 12वीं के कुल 40 विद्यार्थियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में रिधिमा ने प्रथम, यमुना ने द्वितीय और समीक्षा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। मृदुल और राधिका को सांत्वना पुरस्कार प्रदान किए गए। इस अवसर पर परियोजना प्रमुख ई. विकास मारवाह ने कहा कि इस प्रतियोगिता के आयोजन का उद्देश्य विद्यार्थियों एवं प्रतिभागियों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता, जिम्मेदारी एवं जनभागीदारी की भावना विकसित करना है। प्रतियोगिता के माध्यम से स्वच्छता के महत्व, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, कचरे के उचित पृथक्करण, पर्यावरण संरक्षण और सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को हतोत्साहित करने के प्रति जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया गया।