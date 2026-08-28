Rampur Bushahar News: तकलेच में खाई में गिरी कार, पिता की मौत, पुत्र घायल
शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 11:06 PM IST
Updated Fri, 28 Aug 2026 11:06 PM IST
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. वीरवार रात को हुआ हादसा, जांच जारी
. घायल बेटे की हालत स्थिर, उपचार जारी
संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर। उपतहसील तकलेच में वीरवार रात को पुल के पास एक कार सड़क से 30 मीटर नीचे खड्ड में जा गिरी। इस हादसे में पिता की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पुत्र घायल हुआ है। पुलिस के अनुसार, 40 वर्षीय जगदीश चंद चला रहे थे। उनके साथ उनके पिता 64 वर्षीय निक्का राम भी कार में सवार थे। दोनों अपने घर जा रहे थे। वीरवार रात करीब 8:30 बजे कार अनियंत्रित होकर सड़क से करीब 30 मीटर नीचे जा गिरी। हादसे में निक्का राम की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। चालक जगदीश चंद घायल हो गए। मौके पर पहुंचे लोगों ने उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तकलेच पहुंचाया, जहां उपचार दिया गया। उपचार के बाद उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। मृतक निक्का राम गांव थेडा, डाकघर तकलेच, तहसील रामपुर के निवासी थे। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए महात्मा गांधी चिकित्सा सेवा परिसर खनेरी पहुंचाया। शुक्रवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया है। हादसे की आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस ने घटना के सभी पहलुओं की जांच शुरू कर दी है।
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. घायल बेटे की हालत स्थिर, उपचार जारी
संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर। उपतहसील तकलेच में वीरवार रात को पुल के पास एक कार सड़क से 30 मीटर नीचे खड्ड में जा गिरी। इस हादसे में पिता की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पुत्र घायल हुआ है। पुलिस के अनुसार, 40 वर्षीय जगदीश चंद चला रहे थे। उनके साथ उनके पिता 64 वर्षीय निक्का राम भी कार में सवार थे। दोनों अपने घर जा रहे थे। वीरवार रात करीब 8:30 बजे कार अनियंत्रित होकर सड़क से करीब 30 मीटर नीचे जा गिरी। हादसे में निक्का राम की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। चालक जगदीश चंद घायल हो गए। मौके पर पहुंचे लोगों ने उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तकलेच पहुंचाया, जहां उपचार दिया गया। उपचार के बाद उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। मृतक निक्का राम गांव थेडा, डाकघर तकलेच, तहसील रामपुर के निवासी थे। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए महात्मा गांधी चिकित्सा सेवा परिसर खनेरी पहुंचाया। शुक्रवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया है। हादसे की आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस ने घटना के सभी पहलुओं की जांच शुरू कर दी है।