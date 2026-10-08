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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Rampur Bushahar News ›   Bear terror in the Bhuila Ghat fields

Rampur Bushahar News: भुईला घाट क्यारी में भालू पशुशाला का दरवाजा तोड़कर घुसा

Thu, 08 Oct 2026 11:47 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 11:47 PM IST
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भुईला घाट क्यारी में भालू पशुशाला का दरवाजा तोड़कर घुसा
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. बछड़े को ले जाने का किया प्रयास, शोर सुनकर भागा भालू
. कोटखाई में भालू का आतंक, ग्रामीणों ने प्रशासन से सुरक्षा की मांग
संवाद न्यूज एजेंसी
कोटखाई (रोहड़ू)।
रोहड़ू क्षेत्र के जोल, भुईला घाट और क्यारी गांवों में भालुओं की बढ़ती आवाजाही से ग्रामीणों में दहशत है। भालू दिन और रात दोनों समय आबादी वाले क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं। इससे लोगों को अपने घरों से बाहर निकलने में भी डर लग रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन और वन विभाग से इस समस्या पर गंभीरता से ध्यान देने की मांग उठाई है। ग्रामीणों ने बताया कि बुधवार रात को भुईला घाट क्यारी में एक भालू घर के अंदर स्थित पशुशाला का दरवाजा तोड़कर घुस गया। भालू ने गाय के बछड़े को उठाकर ले जाने का प्रयास किया। परिवार के सदस्यों को इसकी भनक लगी, तो उन्होंने शोर मचाया। शोर सुनकर भालू वहां से भाग गया। ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते परिवार की नजर भालू पर नहीं पड़ती, तो कोई बड़ी घटना हो सकती थी। भालू की लगातार बढ़ती गतिविधियों के कारण क्षेत्र में छोटे बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों में विशेष रूप से भय बना हुआ है। ग्रामीण लोकेंद्र चौहान, मनिंद्र चौहान, प्रमोद चौहान, निखिल, नरेंद्र चौहान और रजत ठाकुर ने प्रशासन से गुहार लगाई है। उन्होंने कोटखाई प्रशासन और वन विभाग से मामले को गंभीरता से लेने की मांग की है। ग्रामीणों ने प्रभावित क्षेत्रों में वन विभाग की गश्त बढ़ाने को कहा है। उन्होंने भालू की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए आवश्यक कदम उठाने की भी मांग की है। ग्रामीणों ने प्रशासन से भालू को पकड़ने के लिए क्षेत्र में पिंजरा लगाने की मांग की है। उन्होंने लोगों की सुरक्षा के लिए ठोस एवं प्रभावी व्यवस्था करने को कहा है। ग्रामीणों का मानना है कि इससे भविष्य में किसी अप्रिय घटना को रोका जा सकेगा। शाम ढलने के बाद लोग जरूरी काम के लिए भी घर से बाहर निकलने से कतरा रहे हैं।
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