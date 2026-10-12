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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Rampur Bushahar News ›   Accused arrested for theft at Sheetla Mata Temple

Rampur Bushahar News: शीतला माता मंदिर में चोरी का आरोपी गिरफ्तार

Mon, 12 Oct 2026 11:10 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 11:10 PM IST
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चांदी-सोने के सामान और 10 हजार रुपये की नकदी चोरी करने का आरोप, पुलिस जांच में जुटी
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संवाद न्यूज एजेंसी
ठियोग (रामपुर बुशहर)। कराना के शीतला माता मंदिर में चोरी के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान ठियोग निवासी 35 वर्षीय राजेंद्र उर्फ बिकू के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार 5 और 6 अक्तूबर की मध्यरात्रि को अज्ञात व्यक्ति ने मंदिर से चांदी और सोने की वस्तुओं समेत करीब 10 हजार रुपये की नकदी चोरी कर ली थी। शिकायत के आधार पर पुलिस थाना ठियोग में 6 अक्तूबर को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 305 और 331(4) के तहत मामला दर्ज किया गया था। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी को न्यायालय में पेश किया जाएगा। चोरी हुई संपत्ति की बरामदगी और मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच जारी है।
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