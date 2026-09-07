Rampur Bushahar News: घुंडा भड़ेच में महिला ग्राम सभा, स्वच्छता और पौधरोपण अभियान चलाए गए

संवाद न्यूज एजेंसीकोटखाई (रोहड़ू)। घुंडा भड़ेच पंचायत में महिला ग्राम सभा का आयोजन किया गया। प्रधान तनुजा शर्मा की अध्यक्षता में हुई इस सभा में महिलाओं से जुड़े विकास, सामाजिक और जागरूकता विषयों पर चर्चा हुई। इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को जागरूक कर पंचायत के विकास में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना था। सभा में भांग उखाड़ो अभियान, नुक्कड़ नाटक और जागरूकता रैली पर बात हुई। स्वयं सहायता समूहों के विकास पर भी चर्चा की गई। महिला सशक्तीकरण सहित कई गतिविधियों पर विचार किया गया। इस दौरान महिलाओं ने पंचायत भवन के आसपास प्लास्टिक कचरा संग्रहण अभियान चलाया। उन्होंने स्वच्छता का संदेश दिया और लोगों को प्लास्टिक के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया। साथ ही, महिलाओं ने ग्राम पंचायत भवन के समीप पौधरोपण अभियान भी आयोजित किया। इस अवसर पर विभिन्न पौधे लगाए गए। पर्यावरण संरक्षण और हरित पंचायत के निर्माण का संदेश भी दिया गया। ग्राम सभा में भांग उखाड़ो अभियान, नुक्कड़ नाटक और जागरूकता रैली जैसे कार्यक्रमों पर विचार किया गया। स्वयं सहायता समूहों के विकास और महिला सशक्तीकरण पर भी जोर दिया गया। इन कार्यक्रमों का लक्ष्य महिलाओं को सामाजिक मुद्दों के प्रति जागरूक करना है। पंचायत के विकास में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने पर भी सहमति बनी।प्रधान तनुजा शर्मा ने कहा कि महिलाओं की सक्रिय भागीदारी से पंचायत में स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, नशामुक्ति और सामाजिक जागरूकता के अभियानों को नई गति मिल सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि महिला सशक्तीकरण के साथ-साथ उन्हें पंचायत के विकास कार्यों में सहभागी बनाना समय की आवश्यकता है। तनुजा शर्मा ने सभी महिलाओं से स्वयं सहायता समूहों से जुड़ने और स्वरोजगार के अवसरों का लाभ उठाने का आह्वान किया। वार्ड सदस्य गुड्डी देवी सहित उपस्थित महिलाओं ने स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक जागरूकता के लिए निरंतर कार्य करने का संकल्प लिया।