फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Rampur Bushahar News ›   A marathon competition will be held in Batali tomorrow

Rampur Bushahar News: बटाली में कल होगी मैराथन प्रतियोगिता, विजेताओं को मिलेंगे नकद पुरस्कार

Mon, 19 Oct 2026 11:37 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 11:37 PM IST
विज्ञापन
पुरुषों की 10 और महिलाओं की 5 किलोमीटर दौड़
विज्ञापन


संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर। शिवालिक युवक मंडल बटाली की ओर से 21 अक्तूबर को बटाली मैदान में मैराथन करवाई जाएगी। इसमें 18 से 60 वर्ष आयु वर्ग के महिला और पुरुष प्रतिभागी हिस्सा ले सकेंगे। पुरुष वर्ग में 10 किलोमीटर और महिला वर्ग में 5 किलोमीटर की दौड़ होगी। युवक मंडल के अध्यक्ष कुशाल पाल भारद्वाज ने बताया कि प्रतियोगिता का उद्देश्य युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करने के साथ स्वास्थ्य और फिटनेस के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। पुरुष प्रतिभागियों के लिए प्रवेश शुल्क 100 रुपये निर्धारित किया गया है, जबकि महिलाओं के लिए प्रवेश निशुल्क रहेगा। पुरुष वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागी को 5,100 रुपये और ट्रॉफी से सम्मानित किया जाएगा। द्वितीय स्थान पर रहने वाले प्रतिभागी को 3,100 रुपये और मेडल, तृतीय स्थान पर 2,100 रुपये और मेडल देकर सम्मानित किया जाएगा। महिला वर्ग में प्रथम पुरस्कार 3,100 रुपये और ट्रॉफी, द्वितीय पुरस्कार 2,000 रुपये और मेडल तथा तृतीय पुरस्कार 1,000 रुपये और मेडल होगा। कुशाल भारद्वाज ने बताया कि प्रतियोगिता में निष्पक्ष निर्णय के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने लोगों से अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने और युवाओं को खेल गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित करने की अपील की।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें