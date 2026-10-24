शिमला: रजनी पाटिल बोलीं- संविधान बचाने के लिए 1 नवंबर को दिल्ली के राम लीला मैदान में होगी बड़ी रैली

कांग्रेस पार्टी की हिमाचल प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल ने शनिवार को शिमला में पत्रकार वार्ता की। उन्होंने कहा कि 1 नवंबर को राम लीला मैदान दिल्ली में होने जा रही रैली संविधान को बचाने के लिए हो रही है। इसमें लोग बढ़-चढ़कर भाग लें। उन्होंने कहा कि इसमें हिमाचल से भी हजारों की संख्या में लोग जाएंगे। रजनी ने पत्रकार वार्ता में माैजूद माकपा नेताओं का स्वागत करते हुए दिल्ली रैली में भाग लेने का आह्वान किया।

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