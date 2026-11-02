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शिक्षक संघ: वरिष्ठता विवाद में फंसी 749 टीजीटी की पदोन्नति, 25 वर्ष से तरक्की की राह देख रहे प्रवक्ता

Mon, 02 Nov 2026 06:55 PM IST
Krishan Singh संवाद न्यूज एजेंसी, बिझड़ी (हमीरपुर)/शिमला।
संवाद न्यूज एजेंसी, बिझड़ी (हमीरपुर)/शिमला। Published by: Krishan Singh Updated Mon, 02 Nov 2026 06:55 PM IST
सार

 स्कूलों में प्रवक्ता के 3595 पद खाली होने के बावजूद 749 टीजीटी की पदोन्नति एक साल से अटकी है। शिक्षकों के वरिष्ठता विवाद और अदालती स्थगन आदेशों के चलते शिक्षा विभाग ने यह प्रक्रिया रोक रखी है।

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Promotion of 749 TGTs stalled due to seniority dispute; lecturers have been awaiting advancement for 25 years
शिक्षक(सांकेतिक)। - फोटो : संवाद

विस्तार
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 प्रदेश के स्कूलों में प्रवक्ता के 3595 पद खाली होने के बावजूद 749 टीजीटी की पदोन्नति एक साल से अटकी है। शिक्षकों के वरिष्ठता विवाद और अदालती स्थगन आदेशों के चलते शिक्षा विभाग ने यह प्रक्रिया रोक रखी है। राजकीय टीजीटी कला संघ के प्रदेश महासचिव विजय हीर ने आरटीआई के आधार पर यह दावा किया है। उन्होंने बताया कि पदोन्नति पर सीधे तौर पर कोई न्यायिक रोक नहीं है। डीम्ड रेगुलर, पैरा और अनुबंध शिक्षकों की वरिष्ठता से जुड़े मामले अदालतों में लंबित हैं। उच्च न्यायालय ने 23 जुलाई 2026 को पैरा शिक्षकों की वरिष्ठता पर स्थगन आदेश दिया था। इसके चलते निदेशालय ने पदोन्नति प्रक्रिया आगे बढ़ाने से हाथ खींच लिए हैं। 

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विजय हीर के अनुसार पदोन्नति पैनल और डीपीसी की बैठक हुए एक साल का समय बीत चुका है। इससे पहले 21 अगस्त 2025 को 642 टीजीटी को प्रवक्ता बनाया गया था। इनमें से 592 शिक्षकों को नवंबर 2025 में डिमोशन के नोटिस थमा दिए गए। कई शिक्षकों को अब तक पदोन्नति का वेतनमान और वेतनवृद्धि नहीं मिल पाई है। वहीं सेवानिवृत्त शिक्षकों की पेंशन निर्धारण का मामला भी अधर में लटका है। संघ ने एडवोकेट जनरल अनूप रत्न को ज्ञापन सौंपकर मामले का शीघ्र कानूनी समाधान निकालने की गुहार लगाई है। संघ का कहना है कि सरकार ठोस पैरवी करे, ताकि 749 शिक्षकों की पदोन्नति सूची इसी शैक्षणिक सत्र में जारी हो सके।

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बिना प्रिंसिपल 400 स्कूल, 25 वर्ष से तरक्की की राह देख रहे प्रवक्ता
प्रदेश में स्कूल प्रवक्ता पिछले 25 वर्षों से पदोन्नति की राह देख रहे हैं। लंबे समय तक सेवाएं देने के बावजूद कई प्रवक्ता बिना तरक्की के ही सेवानिवृत्त हो रहे हैं। प्रदेश में स्कूल प्रिंसिपल के करीब 400 पद खाली हैं, लेकिन पदोन्नति सूची अब तक जारी नहीं हो पाई है। हिमाचल प्रदेश स्कूल लेक्चरर संघ ने सरकार से जल्द पदोन्नति सूची जारी करने की मांग उठाई है। संघ के प्रदेश प्रधान अजय नेगी और प्रांतीय मुख्य मीडिया सचिव राजन शर्मा ने कहा कि कई प्रवक्ता 25 साल से अधिक समय से इंतजार कर रहे हैं। बिना पदोन्नति सेवानिवृत्त होना शिक्षकों के साथ अन्याय है। उन्होंने सरकार से दिवाली से पहले पदोन्नति सूची जारी करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सभी पात्र प्रवक्ताओं को अवसर मिलना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने स्कूल प्रिंसिपल पदों पर लेक्चरर का पदोन्नति कोटा बढ़ाने की भी मांग की। संघ के मुख्य संरक्षक लोकेंद्र नेगी, महासचिव इंदर सिंह ठाकुर, मुख्य मार्गदर्शक राजेश सैनी, उपाध्यक्ष विकास रतन, जय कुमार, कार्यकारी अध्यक्ष दीप सिंह खन्ना और चेयरमैन सुरिंद्र पुंडीर ने भी सरकार से प्रवक्ताओं के हितों को ध्यान में रखकर जल्द निर्णय लेने का आग्रह किया है।

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