शिक्षक संघ: वरिष्ठता विवाद में फंसी 749 टीजीटी की पदोन्नति, 25 वर्ष से तरक्की की राह देख रहे प्रवक्ता

प्रदेश के स्कूलों में प्रवक्ता के 3595 पद खाली होने के बावजूद 749 टीजीटी की पदोन्नति एक साल से अटकी है। शिक्षकों के वरिष्ठता विवाद और अदालती स्थगन आदेशों के चलते शिक्षा विभाग ने यह प्रक्रिया रोक रखी है। राजकीय टीजीटी कला संघ के प्रदेश महासचिव विजय हीर ने आरटीआई के आधार पर यह दावा किया है। उन्होंने बताया कि पदोन्नति पर सीधे तौर पर कोई न्यायिक रोक नहीं है। डीम्ड रेगुलर, पैरा और अनुबंध शिक्षकों की वरिष्ठता से जुड़े मामले अदालतों में लंबित हैं। उच्च न्यायालय ने 23 जुलाई 2026 को पैरा शिक्षकों की वरिष्ठता पर स्थगन आदेश दिया था। इसके चलते निदेशालय ने पदोन्नति प्रक्रिया आगे बढ़ाने से हाथ खींच लिए हैं।

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विजय हीर के अनुसार पदोन्नति पैनल और डीपीसी की बैठक हुए एक साल का समय बीत चुका है। इससे पहले 21 अगस्त 2025 को 642 टीजीटी को प्रवक्ता बनाया गया था। इनमें से 592 शिक्षकों को नवंबर 2025 में डिमोशन के नोटिस थमा दिए गए। कई शिक्षकों को अब तक पदोन्नति का वेतनमान और वेतनवृद्धि नहीं मिल पाई है। वहीं सेवानिवृत्त शिक्षकों की पेंशन निर्धारण का मामला भी अधर में लटका है। संघ ने एडवोकेट जनरल अनूप रत्न को ज्ञापन सौंपकर मामले का शीघ्र कानूनी समाधान निकालने की गुहार लगाई है। संघ का कहना है कि सरकार ठोस पैरवी करे, ताकि 749 शिक्षकों की पदोन्नति सूची इसी शैक्षणिक सत्र में जारी हो सके।