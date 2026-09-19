हिमाचल: रैपिडो जैसी बाइक टैक्सी सेवा शुरू करने की तैयारी, सरकार बनाएगी नीति

चालक-यात्री की सुरक्षा पर जोर

केंद्र की 2025 की एग्रीगेटर गाइडलाइन में राज्य सरकारों को निजी मोटरसाइकिलों को एग्रीगेटर सेवा में शामिल करने की अनुमति देने का अधिकार दिया है। इसके लिए चालक का सत्यापन और प्रशिक्षण, बीमा, वाहन के दस्तावेज, सुरक्षा व्यवस्था, एप आधारित ट्रैकिंग और शिकायत निवारण जैसी शर्तों का पालन जरूरी होगा। एग्रीगेटर को भी संबंधित राज्य की सक्षम अथॉरिटी से लाइसेंस लेना होगा। हिमाचल सरकार की प्रस्तावित नीति में तय किया जाएगा कि बाइक टैक्सी सेवा किन शर्तों पर संचालित होगी। इसमें निजी बाइक के व्यावसायिक इस्तेमाल, चालक और यात्री की सुरक्षा, बीमा, किराया और एग्रीगेटर के लाइसेंस समेत अन्य नियम निर्धारित किए जा सकते हैं। नीति लागू होने के बाद ही रैपिडो जैसी सेवाओं के प्रदेश में वैधानिक रूप से संचालन का रास्ता साफ होगा। राज्य परिवहन प्राधिकरण के सचिव चेत सिंह ने कहा कि विभाग गाइडलाइन तैयार कर रहा है। जब तक ड्राफ्ट अधिसूचित नहीं हो जाता, तब तक हिमाचल में निजी बाइक से किराये पर सवारी ले जाने की अनुमति नहीं है।