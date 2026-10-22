नई पोषण नीति: अब जांच के बाद ही आंगनबाड़ी, डिपो और स्कूलों में मिलेगा पोषणयुक्त राशन, बनेंगी प्रयोगशालाएं

नई नीति अगले दस वर्षों के लिए तैयार की जा रही: सीएम सुक्खू

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के अनुसार नई नीति अगले दस वर्षों के लिए तैयार की जा रही है। इसमें दो, पांच और दस साल के लक्ष्य निर्धारित कर योजनाओं की प्रगति का आकलन किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों, महिलाओं और किशोरियों में कुपोषण, एनीमिया तथा सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी दूर करना है। इसके लिए स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, शिक्षा, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, कृषि एवं बागवानी, जल शक्ति और ग्रामीण विकास विभाग मिलकर काम करेंगे। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद नीति की अधिसूचना जारी होने की प्रक्रिया अपेक्षित है। निदेशक स्वास्थ्य सुरक्षा एवं विनियमन जितेंद्र सांजटा के अनुसार, खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए मानकों को मजबूत किया जाएगा। कंडाघाट प्रयोगशाला के आधुनिकीकरण के बाद मंडलीय स्तर पर भी आधुनिक जांच सुविधाएं विकसित की जाएंगी।