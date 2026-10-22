HP Big News: शिमला में यूजीसी नियमों पर बवाल, प्रदेश में बिगड़ेगा माैसम; आईपीएस अधिकारी के खिलाफ एफआईआर

हिमाचल सचिवालय के गेट पर चढ़े प्रदर्शनकारी, पुलिस ने किया वाटर कैनन का इस्तेमाल

यूजीसी के नए नियमों को वापस लेने की मांग को लेकर राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के प्रदेश सचिवालय के बाहर गुरुवार को हुए प्रदर्शन के दौरान स्थिति तनावपूर्ण हो गई। प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने पहले वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इसके बाद कुछ प्रदर्शनकारियों के सचिवालय के गेट पर चढ़ने से पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव की स्थिति बन गई। हालात संभालने के लिए पुलिस ने बल का प्रयोग भी किया। प्रदर्शन के दौरान कुछ समय तक मौके पर तनाव बना रहा। प्रदर्शनकारी यूजीसी के नए नियम के प्रावधानों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। तनावपूर्ण माहाैल के बीच मंत्री अनिरुद्ध सिंह प्रदर्शनकारियों के बीच पहुंचे। बातचीत के बाद मंत्री के आश्वासन पर प्रदर्शन खत्म हुआ। शुक्रवार को सीएम सुक्खू के साथ देवभूमि पार्टी और अन्य संगठनों के नेताओं की बैठक होगी। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर