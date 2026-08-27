नीट यूजी काउंसलिंग: एमबीबीएस और बीडीएस में प्रवेश के लिए 948 अभ्यर्थियों को सीटें आवंटित

अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी (एएमआरयू) ने नीट यूजी 2026 के आधार पर एमबीबीएस और बीडीएस पाठ्यक्रमों में प्रथम चरण की काउंसलिंग के तहत 948 अभ्यर्थियों को प्रोविजनल सीटें आवंटित कर दी हैं। विश्वविद्यालय ने इस संबंध में सूची जारी कर दी है। अभ्यर्थी मेरिट सूची में किसी भी प्रकार की विसंगति होने पर 28 अगस्त शाम पांच बजे तक ईमेल से आपत्ति दर्ज करवा सकेंगे।

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यूनिवर्सिटी की ओर से जारी सूची के अनुसार प्रदेश के छह सरकारी और एक निजी मेडिकल कॉलेज तथा एक सरकारी और तीन निजी बीडीएस कॉलेजों में अभ्यर्थियों को प्रोविजनल सीट आवंटित की गई हैं। एएमआरयू ने स्पष्ट किया है कि सीट आवंटन पूरी तरह प्रोविजनल और सांकेतिक है तथा इसमें बदलाव संभव है। केवल प्रोविजनल आवंटन के आधार पर किसी अभ्यर्थी को सीट पर अधिकार नहीं मिलेगा। अंतिम प्रवेश संबंधित संस्थान की प्रवेश समिति की ओर से दस्तावेजों और पात्रता के सत्यापन के बाद ही तय किया जाएगा।यूनिवर्सिटी ने आरक्षित वर्ग और अलग-अलग कोटे का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों को अपने प्रमाणपत्र निर्धारित प्रारूप में वैध और अपडेट रखने के निर्देश दिए हैं। दस्तावेजों में कमी, अमान्य प्रमाणपत्र या निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी को आरक्षण या कोटे का लाभ नहीं मिलेगा। एएमआरयू के परीक्षा नियंत्रक डॉ. राजेश कुमार भवानी ने बताया कि नियमानुसार काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही है।सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में नेशनल मेडिकल कमीशन ने पंडित जवाहर लाल नेहरू राजकीय मेडिकल कॉलेज चंबा में एक सुपरन्यूमेरेरी एमबीबीएस सीट का प्रावधान किया है। यह सीट सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार संजना ठाकुर को आवंटित की गई है।