आवश्यक खाद्य सामग्री की खरीद स्थानीय बाजार से होगी

इसके लिए आवश्यक खाद्य सामग्री की खरीद स्थानीय बाजार से की जाएगी। इसमें स्वयं सहायता समूहों, महिला मंडलों और स्कूल प्रबंधन समितियों का सहयोग लिया जा सकेगा। इससे योजना के संचालन में स्थानीय समुदाय की भागीदारी भी सुनिश्चित होगी। बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को देखते हुए खाद्य सामग्री की स्वच्छता पर विशेष जोर दिया गया है। अंडों को उचित तरीके से उबालकर ही विद्यार्थियों को दिया जाएगा, जबकि फलों को वितरण से पहले अच्छी तरह साफ किया जाएगा। खाद्य सामग्री की खरीद, भंडारण, तैयारी और वितरण में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के दिशा-निर्देशों और निर्धारित खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन करना होगा।