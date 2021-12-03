फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Mandi News ›   Youth caught at home with 73 grams of 'Chitta'; accused had been on the police's radar for a long time.

Mandi News: 73 ग्राम चिट्टे के साथ घर से पकड़ा युवक, लंबे समय से पुलिस के रडार पर था आरोपी

Fri, 09 Oct 2026 12:17 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 12:17 AM IST
विज्ञापन
Youth caught at home with 73 grams of 'Chitta'; accused had been on the police's radar for a long time.
धनोटू पुलिस ने सुबह छह बजे दी दबिश, चंडीगढ़ से चिट्टा लाकर बेचने का शक
विज्ञापन


संवाद न्यूज एजेंसी
सुंदरनगर (मंडी)। सुंदरनगर में नशे की सप्लाई के खिलाफ कार्रवाई करते हुए वीरवार सुबह 6:00 बजे घर से धनोटू पुलिस ने एक युवक को 73 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस काफी समय से उसकी गतिविधियों पर नजर रखे हुए थी।
पुलिस के अनुसार, गुप्त सूचना के आधार पर वीरवार सुबह करीब छह बजे डुंगराई निवासी मोहम्मद इशफाक (24) के घर पर दबिश दी गई। तलाशी के दौरान इशफाक के कमरे में बेड के गद्दे के नीचे लिफाफे में रखा 73 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। इसके अलावा पुलिस को मौके से दो इलेक्ट्रॉनिक तराजू भी मिले।
विज्ञापन

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी चंडीगढ़ से नकद भुगतान कर चिट्टा लेकर आया था। पुलिस को आशंका है कि वह इसे आगे सप्लाई करने की तैयारी में था। जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी खुद चिट्टे का सेवन नहीं करता, बल्कि इसकी बिक्री करता था। हालांकि पुलिस अभी इन तथ्यों की गहनता से जांच कर रही है। पुलिस आरोपी के बैंक लेनदेन और तकनीकी जांच करेगी, ताकि नशे की खरीद-फरोख्त से जुड़े अन्य लोगों तक पहुंचा जा सके। उधर, एसपी विनोद कुमार कहा कि पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है। पुलिस रिमांड के दौरान पूरे नेटवर्क व बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज खंगाले जाएंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed