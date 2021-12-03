Mandi News: ठैंसर में अवैध लकड़ी से भरी पिकअप पकड़ी, दो पर प्राथमिकी दर्ज

संवाद न्यूज एजेंसीथुनाग (मंडी)। मगरू वन रेंज में अवैध वन कटान और लकड़ी तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए वन विभाग की टीम ने ठैंसर में देवदार और कैल की लकड़ी से लदी पिकअप जब्त की है। नाके पर टीम को देखकर चालक और उसका साथी वाहन छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया। पुलिस ने वन विभाग की शिकायत पर दोनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।मगरू के रेंज ऑफिसर हेमराज की अगुवाई में वन विभाग की टीम ने ठैंसर सड़क पर बीते बुधवार सुबह करीब साढ़े चार बजे नाका लगाया था। इसी दौरान लकड़ी से भरी पिकअप जीप वहां पहुंची। टीम को देखकर चालक और उसका साथी पिकअप मौके पर छोड़कर भाग गए। तलाशी लेने पर पिकअप से चिरान की गई देवदार और कैल की लकड़ी के 94 नग बरामद हुए। इनमें तख्ते, दरवाजे और कड़ियां शामिल हैं। वन विभाग ने लकड़ी की अनुमानित कीमत 1,25,675 रुपये आंकी है। वन परिक्षेत्र अधिकारी की शिकायत पर जंजैहली पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर पिकअप और लकड़ी को कब्जे में ले लिया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को पूछताछ के लिए वीरवार को थाने तलब किया है। वाहन छतरी के दधौण गांव के एक व्यक्ति का है। उधर, एसपी विनोद कुमार ने बताया कि मामले में जांच जारी है।