Mandi News: कार से 1.193 किलो चरस बरामद गुजरात के तीन आरोपी गिरफ्तार

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

सुंदरनगर (मंडी)। पुंघ फोरलेन पर नाकाबंदी के दौरान सुंदरनगर पुलिस ने गुजरात नंबर की कार से 1 किलो 193 ग्राम चरस बरामद की है। पुलिस ने कार सवार गुजरात के तीन युवकों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। इतनी बड़ी मात्रा में चरस मिलने के बाद पुलिस अब आरोपियों के पीछे किसी बड़े तस्करी नेटवर्क की कड़ी तलाशने में जुट गई है।पुलिस के अनुसार वीरवार दोपहर करीब एक बजे सुंदरनगर पुलिस की टीम पुंघ फोरलेन पर नाका लगाए हुए थी। इसी दौरान मंडी की तरफ से गुजरात नंबर की स्विफ्ट डिजायर कार आई।पुलिस ने कार को जांच के लिए रोका और तलाशी ली। तलाशी के दौरान कार से 1 किलो 193 ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने कार सवार पार्थ ठाकुर (28), जिनल पारेख (31) और सुभाष कुचडिया (27) निवासी रणीप अहमदाबाद को गिरफ्तार किया है।प्रारंभिक जांच में पुलिस को पता चला है कि आरोपी चरस कुल्लू की तरफ से लेकर आए थे। हालांकि कुल्लू में वे इसे कहां से लेकर चले थे और इसे आगे कहां पहुंचाना था, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है।बरामद चरस की मात्रा अधिक होने के कारण पुलिस आरोपियों के स्थानीय स्तर पर संपर्क और संभावित तस्करी नेटवर्क की भी जांच कर रही है।इसके लिए गुजरात के संबंधित थानों से आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड भी मंगवाया जा रहा है। उधर, एसपी विनाेद कुमार ने बताया कि मामले में बैकवर्ड व फॉरवर्ड लिंकेज पुलिस रिमांड के दौरान पता लगाए जाएंगे। फिलहाल मामले में जांच जारी है।