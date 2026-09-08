Mandi News: नशे के खिलाफ एकजुट हुईं महिलाएं, वार्ड होंगे ड्राई जोन
शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 05:00 AM IST
Updated Tue, 08 Sep 2026 05:00 AM IST
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चौंतड़ा (मंडी)। चौंतड़ा की तलकेहड़ पंचायत में नशे के खिलाफ महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया है। सोमवार को आयोजित महिला ग्रामसभा में पंचायत को नशामुक्त बनाने के लिए कई अहम प्रस्ताव पारित किए गए। करीब तीन हजार की आबादी वाली पंचायत में ग्रामसभा के दौरान बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया।
महिलाओं ने पंचायत के विभिन्न वार्डों को ड्राई जोन घोषित करने का फैसला लिया। इसके तहत अवैध शराब बनाने और बेचने तथा नशे के कारोबार में संलिप्त लोगों की सूचना पुलिस को गुप्त रूप से देने पर सहमति बनी। नशे का सेवन करने और अवैध शराब के कारोबार पर आर्थिक दंड लगाने का प्रस्ताव भी पारित किया गया।
पंचायत में महिलाओं की विशेष समितियां गठित करने का निर्णय लिया गया है। ये समितियां गांव में नशे से जुड़ी गतिविधियों पर नजर रखने के साथ रात के समय संदिग्ध लोगों की गतिविधियों की जानकारी जुटाएंगी। पंचायत प्रधान शुचिका ने कहा कि महिलाएं नशे के खिलाफ एकजुट होकर पंचायत को नशामुक्त बनाने की दिशा में काम करेंगी।
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ग्रामसभा में स्वच्छता कार्यों में महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने और पंचायत में बाहरी लोगों के सत्यापन से संबंधित प्रस्ताव भी पारित किए गए। वार्ड सदस्य रक्षा, लता, जीवना और शालू ने कहा कि पंचायत को नशामुक्त बनाने के लिए ग्रामसभा में कड़े फैसले लिए गए हैं।
बॉक्स
सामाजिक बदलाव की शुरुआत
चौंतड़ा की पंचायतों में नशे के खिलाफ महिलाओं की बढ़ती सहभागिता सकारात्मक बदलाव का संकेत है। स्वच्छता सहित अन्य सामाजिक कार्यों में भी महिलाओं की भूमिका सराहनीय है। पंचायत स्तर पर लिए गए ये फैसले नशामुक्त समाज की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होंगे।
—प्रतिमा, खंड विकास अधिकारी, चौंतड़ा
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महिलाओं ने पंचायत के विभिन्न वार्डों को ड्राई जोन घोषित करने का फैसला लिया। इसके तहत अवैध शराब बनाने और बेचने तथा नशे के कारोबार में संलिप्त लोगों की सूचना पुलिस को गुप्त रूप से देने पर सहमति बनी। नशे का सेवन करने और अवैध शराब के कारोबार पर आर्थिक दंड लगाने का प्रस्ताव भी पारित किया गया।
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पंचायत में महिलाओं की विशेष समितियां गठित करने का निर्णय लिया गया है। ये समितियां गांव में नशे से जुड़ी गतिविधियों पर नजर रखने के साथ रात के समय संदिग्ध लोगों की गतिविधियों की जानकारी जुटाएंगी। पंचायत प्रधान शुचिका ने कहा कि महिलाएं नशे के खिलाफ एकजुट होकर पंचायत को नशामुक्त बनाने की दिशा में काम करेंगी।
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ग्रामसभा में स्वच्छता कार्यों में महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने और पंचायत में बाहरी लोगों के सत्यापन से संबंधित प्रस्ताव भी पारित किए गए। वार्ड सदस्य रक्षा, लता, जीवना और शालू ने कहा कि पंचायत को नशामुक्त बनाने के लिए ग्रामसभा में कड़े फैसले लिए गए हैं।
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सामाजिक बदलाव की शुरुआत
चौंतड़ा की पंचायतों में नशे के खिलाफ महिलाओं की बढ़ती सहभागिता सकारात्मक बदलाव का संकेत है। स्वच्छता सहित अन्य सामाजिक कार्यों में भी महिलाओं की भूमिका सराहनीय है। पंचायत स्तर पर लिए गए ये फैसले नशामुक्त समाज की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होंगे।
—प्रतिमा, खंड विकास अधिकारी, चौंतड़ा