Mandi News: मांगों की अनदेखी पर दी आंदोलन की चेतावनी

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खंड संयोजक भूपेंद्र सिंह के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में टिहरा के निर्माणाधीन अस्पताल भवन का इसी साल लोकार्पण और हैंडओवर करने, विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति, एक्सरे, लैब और एंबुलेंस सुविधा शुरू करने की मांग की गई। अस्पताल तक जाने वाले लिंक रोड को एक सप्ताह के भीतर बहाल करने का अल्टीमेटम भी दिया गया।उन्होंने कहा कि वर्ष 2016 में पूर्ण तहसील की मांग पर किसान सभा और क्षेत्र के लोगों ने 65 दिन तक भूख हड़ताल की थी। इसके बाद भाजपा और कांग्रेस सरकारों ने तहसील बनाने के वादे किए, लेकिन मांग पूरी नहीं हुई। अब सभा फिर आंदोलन की तैयारी कर रही है।उन्होंने कहा कि करोड़ों रुपये से बने अस्पताल भवन का लोकार्पण नहीं हुआ है। लिंक रोड की खराब हालत के कारण मरीजों को अस्पताल के प्रवेश द्वार तक वाहन सुविधा नहीं मिल रही है। सभा ने स्कूल में रिक्त पद भरने, सीबीएसई बोर्ड से जोड़ने, लाइब्रेरी और खेल मैदान बनाने, टिहरा-चंडीगढ़ सीधी बस सेवा शुरू करने तथा धर्मपुर के लिए नियमित बसें चलाने की मांग भी की है।