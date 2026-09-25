Mandi News: वाहन तो दूर, पैदल चलने योग्य भी नहीं सड़क

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भरेड़ी-बडैहर संपर्क मार्ग आसपास के गांवों के लिए महत्वपूर्ण है। संपर्क सड़क सरकाघाट की ओर जाने वाली सड़क से जुड़ती है। इस सड़क से प्रतिदिन हजारों वाहन गुजरते हैं। ऐसे में सड़क के बदहाल होने से सभी को पेरशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने संबंधित विभाग से सड़क के खराब हिस्से का निरीक्षण करवाकर जल्द पैचवर्क करवाने की मांग की है। मरम्मत होने से भरेड़ी और बडैहर क्षेत्र के लोगों के साथ सरकाघाट की ओर आने-जाने वाले वाहन चालकों को भी राहत मिलेगी।समस्या ध्यान में है। सड़क के खराब पैच की जल्द मरम्मत करवाई जाएगी। इसके लिए विभाग की ओर से आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। -प्रवीण कुमार, कनिष्ठ अभियंता, लोक निर्माण उपमंडल भोरंजसड़क का यह हिस्सा लंबे समय से खराब है। जगह-जगह बजरी बिखरी होने से पैदल चलने में भी दिक्कत होती है। विभाग को जल्द मरम्मत करवानी चाहिए। -मनोज शर्मा, स्थानीय ग्रामीणसड़क पर बजरी बिखरी होने के कारण दोपहिया वाहन चलाते समय खास सावधानी बरतनी पड़ती है। अचानक ब्रेक लगाने पर वाहन फिसलने का डर रहता है। -रिंकू, वाहन चालकइस मार्ग से रोजाना सरकाघाट की ओर आना-जाना होता है। खराब पैच के कारण वाहन की गति कम करनी पड़ती है और सफर में भी परेशानी होती है। विभाग को इसे जल्द ठीक करना चाहिए। -यशवंत सिंह, वाहन चालकभरेड़ी और बडैहर के लोगों के लिए यह महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग है। सड़क खराब होने से रोजाना आने-जाने वालों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। बरसात में स्थिति और खराब हो जाती है। -राकेश शर्मा, स्थानीय ग्रामीण