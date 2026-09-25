फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Mandi News ›   The road is not even fit for walking, let alone for vehicles.

Mandi News: वाहन तो दूर, पैदल चलने योग्य भी नहीं सड़क

Fri, 25 Sep 2026 07:53 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 07:53 AM IST
विज्ञापन
The road is not even fit for walking, let alone for vehicles.
भरेड़ (हमीरपुर)। भरेड़ी से बडैहर संपर्क सड़क के एक हिस्से की हालत लंबे समय से खस्ताहाल बनी हुई है। सड़क की सतह जगह-जगह उखड़ने से वाहन चालकों समेत राहगीरों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। सतह के उखड़ने से जगह-जगह बजरी बिखरी होने से हादसों का खतरा बना हुआ है। वाहनों के अलावा सड़क के खराब हिस्से पर पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। दोपहिया वाहन चालकों को सड़क पर गुजरते समय विशेष सावधानी बरतनी पड़ रही है।
विज्ञापन

भरेड़ी-बडैहर संपर्क मार्ग आसपास के गांवों के लिए महत्वपूर्ण है। संपर्क सड़क सरकाघाट की ओर जाने वाली सड़क से जुड़ती है। इस सड़क से प्रतिदिन हजारों वाहन गुजरते हैं। ऐसे में सड़क के बदहाल होने से सभी को पेरशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने संबंधित विभाग से सड़क के खराब हिस्से का निरीक्षण करवाकर जल्द पैचवर्क करवाने की मांग की है। मरम्मत होने से भरेड़ी और बडैहर क्षेत्र के लोगों के साथ सरकाघाट की ओर आने-जाने वाले वाहन चालकों को भी राहत मिलेगी।
विज्ञापन

समस्या ध्यान में है। सड़क के खराब पैच की जल्द मरम्मत करवाई जाएगी। इसके लिए विभाग की ओर से आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। -प्रवीण कुमार, कनिष्ठ अभियंता, लोक निर्माण उपमंडल भोरंज
विज्ञापन
विज्ञापन

सड़क का यह हिस्सा लंबे समय से खराब है। जगह-जगह बजरी बिखरी होने से पैदल चलने में भी दिक्कत होती है। विभाग को जल्द मरम्मत करवानी चाहिए। -मनोज शर्मा, स्थानीय ग्रामीण

सड़क पर बजरी बिखरी होने के कारण दोपहिया वाहन चलाते समय खास सावधानी बरतनी पड़ती है। अचानक ब्रेक लगाने पर वाहन फिसलने का डर रहता है। -रिंकू, वाहन चालक

इस मार्ग से रोजाना सरकाघाट की ओर आना-जाना होता है। खराब पैच के कारण वाहन की गति कम करनी पड़ती है और सफर में भी परेशानी होती है। विभाग को इसे जल्द ठीक करना चाहिए। -यशवंत सिंह, वाहन चालक


भरेड़ी और बडैहर के लोगों के लिए यह महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग है। सड़क खराब होने से रोजाना आने-जाने वालों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। बरसात में स्थिति और खराब हो जाती है। -राकेश शर्मा, स्थानीय ग्रामीण
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed