Mandi News: टौणी देवी मंदिर परिसर में लोगों ने किया योग

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टौणी देवी (हमीरपुर)। आर्ट ऑफ लिविंग की ओर से टौणी देवी मंदिर परिसर में वीरवार को हैप्पीनेस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें प्रशिक्षक अश्वनी शर्मा ने उपस्थित लोगों को योग और विभिन्न अभ्यास करवाए। उन्होंने प्रतिभागियों को योग के माध्यम से शरीर और मन को स्वस्थ रखने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के दौरान लोगों ने विभिन्न योगाभ्यासों में भाग लिया। उन्होंने कहा कि नियमित योगाभ्यास से व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के साथ मानसिक रूप से भी बेहतर महसूस कर सकता है।