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Mandi News: वार्ड सदस्य की खाई में गिरने से मौत

Tue, 08 Sep 2026 03:50 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 03:50 AM IST
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Ward member dies after falling into a gorge.
करसोग (मंडी)। क्षेत्र में बंदरों को खेत से भगाने गए 46 वर्षीय वार्ड सदस्य की खाई में गिरने से मौत हो गई। मृतक की पहचान सोम कृष्ण निवासी गांव नेहल तहसील करसोग के रूप में हुई है। वह ग्राम पंचायत ताबण के चेवरी वार्ड नंबर चार के वार्ड सदस्य भी थे।
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पुलिस के अनुसार सोम कृष्ण रविवार शाम करीब छह बजे घर से खेतों में बंदरों को भगाने के लिए निकले थे। देर रात तक घर वापस नहीं लौटे तो परिजनों और ग्रामीणों ने उनकी तलाश शुरू की। सोमवार को रिश्तेदार डागू राम ने नेहल नाला में उन्हें ढांक से करीब 250 मीटर नीचे खाई में मृत अवस्था में पड़ा देखा। सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव काे अपनी सुपुर्दगी में लिया। पुलिस को मृतक के सिर, दोनों बाजुओं, बाएं कान समेत शरीर के अन्य हिस्सों पर चोटों के निशान मिले। मृतक के परिजनों ने मौत को लेकर किसी तरह का शक जाहिर नहीं किया है।
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प्रारंभिक जांच में पुलिस को आशंका है कि बंदरों को भगाते समय सोम कृष्ण का पैर ढलान पर फिसल गया और वह गहरी खाई में जा गिरे, जिससे उनकी मौत हो गई। एसपी विनोद कुमार ने बताया कि मौत के सही कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ होंगे। पुलिस जांच कर रही है।
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