Mandi News: वार्ड सदस्य की खाई में गिरने से मौत

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पुलिस के अनुसार सोम कृष्ण रविवार शाम करीब छह बजे घर से खेतों में बंदरों को भगाने के लिए निकले थे। देर रात तक घर वापस नहीं लौटे तो परिजनों और ग्रामीणों ने उनकी तलाश शुरू की। सोमवार को रिश्तेदार डागू राम ने नेहल नाला में उन्हें ढांक से करीब 250 मीटर नीचे खाई में मृत अवस्था में पड़ा देखा। सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव काे अपनी सुपुर्दगी में लिया। पुलिस को मृतक के सिर, दोनों बाजुओं, बाएं कान समेत शरीर के अन्य हिस्सों पर चोटों के निशान मिले। मृतक के परिजनों ने मौत को लेकर किसी तरह का शक जाहिर नहीं किया है।प्रारंभिक जांच में पुलिस को आशंका है कि बंदरों को भगाते समय सोम कृष्ण का पैर ढलान पर फिसल गया और वह गहरी खाई में जा गिरे, जिससे उनकी मौत हो गई। एसपी विनोद कुमार ने बताया कि मौत के सही कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ होंगे। पुलिस जांच कर रही है।