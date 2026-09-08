Mandi News: चालक ने ट्रैवलर दीवार से टकराकर बचाईं 10 जिंदगियां

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प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रैवलर खणी से बालीचौकी की ओर आ रहा था। पुरानी पुलिस चौकी के पास पहुंचते ही अचानक वाहन का ब्रेक फेल हो गया। इसके बाद चालक ने वाहन पर नियंत्रण बनाए रखने का प्रयास किया लेकिन वाहन अनियंत्रित होकर आगे बढ़ता रहा। वाहन में सवार यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई और चीख-पुकार शुरू हो गई।करीब 200 मीटर तक वाहन को नियंत्रित करने के बाद चालक ने बड़ा जोखिम उठाते हुए ट्रैवलर को रोकने के लिए लेंटर से टकरा दिया। इस दौरान सड़क किनारे खड़ीं दो कारें भी ट्रैवलर की चपेट में आ गईं। टक्कर के कारण एक कार सड़क किनारे नाले में जा गिरी जबकि दूसरी कार को भी नुकसान पहुंचा।चालक और मालिक खेवा राम ने बताया कि ब्रेक फेल होने के बाद वह भी घबरा गए थे लेकिन उनका पूरा ध्यान किसी तरह यात्रियों की जान बचाने पर था। वाहन को टक्कर मारकर रोकने के फैसले से बड़ा हादसा टल गया।हादसे के बाद सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। सूचना मिलने के बाद बालीचौकी पुलिस मौके पर पहुंची और यातायात व्यवस्था को संभाला। गनीमत रही कि ट्रैवलर में सवार सभी 10 यात्री सुरक्षित हैं। एसपी विनोद कुमार ने बताया कि तीनों पार्टियों ने आपस में समझौता कर लिया है। ऐसे में प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई है।