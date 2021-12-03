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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Mandi News ›   VGC Mandi and Government College Kullu register their first wins.

Mandi News: वीजीसी मंडी और राजकीय महाविद्यालय कुल्लू ने दर्ज की पहली जीत

Wed, 07 Oct 2026 01:05 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 01:05 AM IST
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VGC Mandi and Government College Kullu register their first wins.
सराज काॅलेज में अंतर-महाविद्यालय खो-खो चैंपियनशिप शुरू
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8 अक्तूबर तक पुरुष एवं महिला वर्ग में 16 टीमें ले रही हैं भाग
संवाद न्यूज एजेंसी

थुनाग (मंडी)। राजकीय महाविद्यालय सराज लंबाथाच के तत्वावधान में एसपीयू अंतर-महाविद्यालय खो-खो चैंपियनशिप 2026 (पुरुष एवं महिला वर्ग) का शुभारंभ हुआ। इसमें पुरुष एवं महिला वर्ग की आठ-आठ टीमें, कुल 16 टीमें, भाग ले रही हैं। प्रतियोगिता में राजकीय महाविद्यालय कुल्लू, राजकीय महाविद्यालय सरकाघाट, एमएलएसएम कॉलेज सुंदरनगर, राजकीय महाविद्यालय करसोग, वीजीसी मंडी, राजकीय महाविद्यालय जोगिंद्रनगर, राजकीय महाविद्यालय बासा तथा राजकीय महाविद्यालय सराज लंबाथाच की टीमें प्रतिभागिता कर रही हैं।
उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष जगदीश रेड्डी रहे। उन्होंने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि खेल केवल जीत और हार तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे विद्यार्थियों में अनुशासन, नेतृत्व, आत्मविश्वास, टीम भावना और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का विकास करते हैं।
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प्रतियोगिता के पहले पुरुष वर्ग के मुकाबले में वीजीसी मंडी ने एमएलएसएम कॉलेज सुंदरनगर को पराजित कर शानदार जीत दर्ज की। जबकि महिला वर्ग के मुकाबले में राजकीय महाविद्यालय कुल्लू ने राजकीय महाविद्यालय करसोग को पराजित कर जीत हासिल की। दोनों मुकाबलों में खिलाड़ियों ने तेज गति, शानदार फुर्ती, बेहतरीन तालमेल, रणनीति और टीमवर्क का प्रभावशाली प्रदर्शन किया।
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